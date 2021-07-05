شاهد .. مخاوف عالمية من انتشار نسخة دلتا لفيروس كورونا

العالم - كورونا

تواصل الولايات المتحدة قيادة العالم في عدد حالات الإصابة والوفيات بكوفيد تسعة عشر. بواقع أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون اصابة ، مع أكثر من ستمئة الف وفاة. ومع ارتفاع الحالات فيها مرة أخرى ، جراء الانتشار السريع للمتحوّرة دلتا، ومعدّل التطعيم المنخفض. أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ بلاده باتت "تُسيطر" على الوباء، إلا أنّه دعا الامريكيين الى التطعيم. واعتبره من أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق.



في آسيا، وتسجل روسيا أعلى حصيلة يومية منذ مطلع كانون الثاني/يناير، تجاوزت خمسة وعشرين ألف إصابة. مع وفيات بلغت نحو سبعمئة وفاة على مدى خمسة أيام متتالية. فيما تتزايد المخاوف من المتحورة "دلتا" التي يمكن أن تؤدي إلى موجة وبائية جديدة.



فرضت إندونيسيا قيود صارمة لأسبوعين بسبب موجة غير مسبوقة من الإصابات فاقت سبعة وعشرين ألف حالة مع وفيات بلغت نحو خمسمئة حالة. كما فرضت إغلاقا جزئيا في العاصمة جاكرتا وجزيرة جاوة وبالي.



في تونس سجلت إصابات يومية قياسية فاقت الخمسة آلاف حالة يومية مع وفيات يومية فاقت المئة. حذرت السلطات من خطورة الوضع في البلاد، وأعلنت السلطات الصحية ارتفاع الاصابات تراوحت بين ثلاثين وخمسين بالمائة بمختلف جهات البلاد . في وقت اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن فرض الحجر الصحي الشامل سيضر بالفئات الفقيرة.



وتتجه بريطانيا لاعلان خططها لرفع آخِر القيود الصحّية في إنكلترا اعتباراً من التاسع عشر حزيران/يوليو، وأوضح بوريس جونسون أنه سيُقدّم الطريقة التي سيستعيد بها البريطانيون الحرّيات، مشدّداً على أنّ الجائحة "لم تنته" وحث سكّان بريطانيا على تعلّم التعايش مع الفيروس. وتُلمّح الحكومة إلى نيّتها التخلّي خصوصاً عن إلزاميّة وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بعض الأكاديميّين الذين يقدّمون المشورة للحكومة.

