سلطان عُمان يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي

العالم - عمان

جاء ذلك خلال استقبال سلطان عُمان السفير السعودي، في قصر البركة، صباح اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

ونقل السفير تحيات وتمنيات الملك السعودي لسلطان عُمان "بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، وللشعب العُماني بدوام التقدم والرقي والازدهار".

وأعرب السفير السعودي عن "عظيم تشرفه وبالغ سعادته لتقديم أوراق اعتماده لدى سلطان عُمان، مؤكداً بذل قصارى جهده للرقيّ بعلاقة بلده مع السلطنة "في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العُماني والشعب السعودي" .

بدوره رحب سلطان عُمان بالسفير السعودي، شاكراً الملك السعودي "على تحياته وتمنياته الطيبة، مؤكداً له أنه سوف يلقى كل الدعم من قِبل جلالته والحكومة والشعب العُماني بما يسهل أداءه لمهام عمله"، وفقاً لـ"العُمانية".

وكان سفير السعودية المعيّن لدى سلطنة عُمان، عبد الله بن سعود العنزي، باشر مهام عمله في 16 يونيو الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.