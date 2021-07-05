دراسة.. الأسبرين قد يقلل من خطر الوفاة بالسرطان!

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وأجرى الأكاديميون في جامعة "كارديف"، مراجعة لدراسات الملاحظة السابقة على مرضى يعانون من 18 نوعا من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والبروستات.

ومن بين حوالي 250 ألف مريض، ارتبط تناول الأسبرين بانخفاض حوالي 20% في وفيات السرطان، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الدواء.

ويقول الأكاديميون إن الأسبرين يقلل "الانتشار النقيلي" - انتشار السرطان داخل الجسم.

وأضافوا أنه ينبغي بالتالي النظر بجدية فيما يتعلق باستخدام الأسبرين إلى جانب العلاجات الأخرى للسرطان وليس بدلا منها.

وقال الباحثون إنه يجب تشجيع مرضى السرطان على إثارة موضوع تناول الأسبرين مع أطبائهم.

وقاد الدراسة البروفيسور بيتر إلوود، الأستاذ الفخري في جامعة كارديف، الذي درس آثار الأسبرين لأكثر من 50 عاما. ونُشرت في eCancermedicalscience.

ويشير بحثنا إلى أن الأسبرين لا يساعد فقط في الحد من مخاطر الوفاة، ولكن، ثبت أيضا أنه يقلل من انتشار السرطان داخل الجسم - ما يسمى بالانتشار النقيلي.

وهناك الآن مجموعة كبيرة من الأدلة التي تشير إلى انخفاض كبير في معدل الوفيات بين مرضى السرطان الذين يتناولون الأسبرين - ويبدو أن هذه الفائدة لا تقتصر على نوع واحد أو عدد قليل من أنواع السرطان.

ومع ذلك، يجب أن نؤكد أيضا أن الأسبرين ليس بديلا محتملا لأي علاج آخر.