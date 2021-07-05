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الشيخ قبلان: السلم الاهلي في خطر وشيك

الشيخ قبلان: السلم الاهلي في خطر وشيك
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان نداء إلى من يهمه الأمر، اليوم الاثنين ،بان السلم الاهلي في خطر وشيك والحل اليوم وليس غدا بتشكيل حكومة إنقاذ مشروع الدولة.

العالم _ لبنان

وقال قبلان نحن أمام بوادر مجاعة شاملة وكوارث لم تمر في تاريخ لبنان، والشعب اللبناني يعاني من مافيا سوق وكارتيلات تحتكر كل المواد الأساسية، 72 في المائة من الأسر في حاجة إلى الطعام، 35 في المائة من الأسر تأوي إلى الفراش ببطون خاوية، 30 في المائة من أطفال لبنان على طريق الموت السريري، أكثر أسعار المواد الأساسية ارتفعت بما يفوق قدرة المواطن، الليرة صارت في خبر كان، مجموعات الإحتكار التي تشكل "نادي القوة القديم الجديد" تحتكر أنفاس الناس بدءا من المحروقات وانتهاء بحبة الدواء وقطرة الماء وعلى عينك يا دولة.

واضاف المفتي قبلان ،ان لبنان في قلب الجحيم والآتي أخطر وسط إفلاس سياسي نقدي معيشي ولعبة انتحار مجنونة يدفع الشعب المنهوب ثمنها، كل ذلك وسط "عاصفة تضخم" أشبه بتسونامي يأكل الأخضر واليابس، أَمن السكان الغذائي كارثي وكذلك أمن الدواء والإستشفاء، أَمن الطاقة بيد مجموعة احتكارية تمارس أسوأ أنواع "الخيانة العظمى"، فيما حكومة تصريف الأعمال تدير ظهرها للكارثة.

وتابع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ، قائلاً :لذلك المطلوب من القوى الوطنية فعل شيء ما، لأن الغلاء والفقر والجوع والمازوت والبنزين والخبز والفلتان وغياب الدولة والإحتكار الشامل بات بمثابة صاعق قد يأخذ البلد نحو كارثة أهلية لها ما لها من تبعات دولية وإقليمية، والحل اليوم وليس غدا وعلى قاعدة الدفع بألف طريقة وطريقة لتشكيل حكومة "إنقاذ مشروع الدولة" لأن مشروع الدولة والسلم الأهلي بخطر وشيك.

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