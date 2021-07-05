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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
السيد نصرالله: خطاب محور المقاومة هو الاستناد الى الوقائع والحقائق الخارجية والميدانية والعاطفية لدى الامة والعدو
السيد نصر الله: الحق في أن تقرر شعوبنا مصيرها بعيدا عن التدخل والإملاءات الأمريكية
السيد نصرالله: من حق شعوبنا الاستفادة من ثرواتها في مقابل اعمال النهب التي تقوم بها اميركا
السيد نصرالله: نحن نستند الى الحق في خطابنا واعلامنا
السيد نصر الله: حق شعب فلسطين في أرضه هو من البحر إلى النهر وحق لبنان في بقية أرضه المحتلة
السيد نصرالله: تجديد الخطاب الاعلامي يجب ان يتم بالاستناد الى عناصر القوة من بينها التعبير عن الحق
السيد نصرالله: الهيمنة الامريكية لعبت دورا كبيرا في زعزعة أمن المنطقة لاسيما في العراق وافغانستان
السيد نصرالله: كل عدوان اسرائيلي هو عدوان اميركي ايضا
السيد نصرالله: كيان الاحتلال مرهون بوجوده واستمراره واستعلائه وتكبره للهيمنة والمساندة الامريكية
السيد نصرالله: الهيمنة الامريكية حولت الانظمة الحاكمة والجيوش الى هياكل متحركة
مصادر عراقية: استهداف قاعدة "عين الاسد" الجوية في الانبار بصاروخ كاتيوشا
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.