الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نيجيريا..مسلحون يختطفون 140 تلميذا في مدينة كادونا

نيجيريا..مسلحون يختطفون 140 تلميذا في مدينة كادونا
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

اختطف مسلحون، اليوم الاثنين، عشرات الطلاب من مدرسة ثانوية في مدينة كادونا شمالي غرب نيجيريا.

العالم-افريقيا

ونقلت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "دايلي نيجيريان"، أن الحادث وقع في مدرسة "بيثيل" بولاية كادونا في الساعة 2:00 فجر اليوم بالتوقيت المحلي، وتم إنقاذ 17 طالبا في وقت كان حوالي 180 طالبا بالمدرسة حتى يوم الجمعة​​​. ولم يحدد الموقع المحلي عدد الطلاب المختطفين بشكل صريح.

من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن إيمانويل بول، أستاذ مدرسة "بيثيل" التابعة لإحدى الطوائف المسيحية في البلاد، قوله إن "الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 منهم فقط".

وأضاف أنه "ليس هناك أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه" التلاميذ، فيما أكد المتحدث باسم شرطة "كادونا" الهجوم، دون تحديد تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.

وجاء اختطاف الطلاب ضمن سلسة جديدة من الحوادث المماثلة، ومنها اختطاف عدد من موظفي أحد المراكز الصحية في ولاية كادونا نفسها وقع اليوم الاثنين.

وتعاني نيجيريا من إرهاب عدد من الجماعات المسلحة (على رأسها جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش") التي تنفذ عمليات اختطاف متكررة وتطالب بفدية.

روابط ذات صلة

النيجر يعلن حملة عسكرية ضد الجماعات الإرهابية

الأمم المتحدة: تمرد شمال شرق نيجيريا يودي بحياة نحو 350 ألفا

العثور على جثث 3 أطفال مخطوفين في نيجيريا

اختطاف 80 طالبا بهجوم على مدرسة في نيجيريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر: إثيوبيا أبلغتنا رسميا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة

مباحثات سورية عراقية في مجال العمل وتنظيم العمالة في البلدين

شاهد.. إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد وأنباء عن إسقاط طائرة مسيرة

الاتحاد الأوروبي يدين قرار بيلاروس فتح حدودها أمام المهاجرين

الكرملين: بوتين بحث مع رئيس أوزبكستان تفاقم الوضع في أفغانستان

ريابكوف: واشنطن ستواصل البحث عن ذرائع لفرض عقوبات على روسيا