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تركيا تستعد لإرسال 2000 عنصر من الجماعات المسلحة إلى أفغانستان

تركيا تستعد لإرسال 2000 عنصر من الجماعات المسلحة إلى أفغانستان
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد مركز “الفرات” الإعلامي نقلا عن مصادر من قيادات في الجماعات المسلحة في سورية أن “تركيا طلبت تحضير 2000 عنصر من المجموعات الارهابية المسلحة، لإرسالهم إلى أفغانستان”.

العالم - سورية

وأشار المصدر إلى أنه “بتاريخ 24 يونيو، قد عقد اجتماع في منطقة حوار كلس بتركيا، بين ضباط في جهاز الاستخبارات التركية (MIT) وقيادات الجماعات الارهابية المسلحة للتحضير لإرسال مسلحين إلى أفغانستان”.

وكشف المركز الإعلامي أنه وبحسب المصدر، فقد حضر الاجتماع كل من :

1- سيف أبو بكر "قائد فرقة الحمزات"

2- ثائر معروف "قائد لواء سمرقند"

3- حسين خيري من "لواء صقور الشمال"

4- فهيم عيسى "قائد فرقة السلطان مراد"

5- محمد الجاسم الملقب بأبو عمشة "قائد لواء سليمان شاه"

6- ياسر عبد الرحيم "قائد فيلق المجد"

ولفت المركز إلى أنه “وفقا للمعلومات، طالبت الاستخبارات التركية من قادة فصائل المجموعات المسلحة تحضير 2000 عنصر كدفعة أولى لإرسالهم إلى أفغانستان عند الحاجة”.

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تركيا تستعد لإرسال 2000 عنصر من الجماعات المسلحة إلى أفغانستان