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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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السيد نصر الله: الحلول الحقيقية للاقتصاد اللبناني لا يمكن ان تحصل الا من خلال ارادة شجاعة
السيد نصر الله: نشهد أياما حاسمة بشأن تأليف الحكومة في لبنان
السيد نصر الله: الامريكان يعرفون ان الحرب مع لبنان ليست نزهة ولذلك يراهنون على الوضع الاقتصادي
السيد نصر الله: ليعلم اللبنانيون ان الشريك في تدمير العملة الوطنية وخلق الازمات والغلاء والجوع هي الادارة الاميركية وسياستها وسفارتها في بيروت
السيد نصر الله: الأمريكان يقولون صراحة إن هدفهم من فرض العقوبات على لبنان هو إثارة اللبنانيين وبيئة المقاومة على المقاومة
السيد نصر الله: ألا يستحق لبنان وشعب لبنان أن يضحي المسؤولون من أجله وتوضع أسماؤهم على لوائح الشرف (العقوبات)الأمريكية؟
السيد نصر الله: الادارة الاميركية هي من فرضت العقوبات على لبنان وتمنع المصارف اللبنانية من جذب الاموال الدولية لحل الازمات
السيد نصر الله: هناك سبب حقيقي وراء الازمات في لبنان وهو اميركا التي تمنع اي بلد لمساعدة بلادنا
السيد نصر الله: الشعب اللبناني يجب ان لا يغفل عن كامل الاسباب الحقيقية التي تدور حول الازمات التي تضرب البلاد
السيد نصر الله: من يتآمر ويضع المخططات يريد ان ينشغل كل شعوب المنطقة بقضاياها الخاصة بها دون الاهتمام بالقضية الفلسطينية
السيد نصر الله: الشعب اللبناني يجب ان لا يغفل عن كامل الاسباب الحقيقية التي تدور حول الازمات التي تضرب البلاد
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش
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