الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: الادارة الاميركية هي من فرضت العقوبات على لبنان وتمنع المصارف اللبنانية من جذب الاموال الدولية لحل الازمات

الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دنيس روس وجيمس جيفري.. وإجترار إجراءات ترامب العقيمة ضد إيران

طبيب سوري يؤلف “أول سلسلة كتب بالعربية” للعلاج الفيزيائي

مطالبات حقوقية بتمكين لجنة أممية من زيارة السجون في الامارات

أزمة صامتة بين السعودية والإمارات.. وحسابات الربح والمصالح

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. ابعاد استهداف قوات الاحتلال الامريكي في سوريا

تركيا تستعد لإرسال 2000 عنصر من الجماعات المسلحة إلى أفغانستان