8 شهداء وهدم 60 منزلاً ومنشأة في الضفة خلال يونيو

العالم _ فلسطين

ورصد التقرير الدوري للانتهاكات "الإسرائيلية" بحزيران 2021 الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3373) انتهاكا، أبرزها استشهاد (8) فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

والشهداء هم: فادي وشحة، وتيسير عيسة، وأدهم عليوي، وجميل العموري، والفتى محمد حمايل، والأسيرة المحررة ابتسام كعابنة، ومي عفانة، والفتى أحمد بني شمسة.

وبلغ عدد المصابين (1449) مصابا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنوه (186) اعتداء، وعدد اعتداءات المستوطنين (76) اعتداء.

ووثق التقرير (146) مداهمة لمنازل المواطنين، وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (352) اقتحاما، وعدد الطرق والمناطق التي أغلقت (12) منطقة.

واعتقلت قوات الاحتلال (552) مواطناً، وصعّدت من عمليات هدم المنازل، والتي بلغ عددها (24) منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، مقابل (3) منازل هدمها الاحتلال في مايو الذي سبقه.

وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (36) منشأة.

وارتكب الاحتلال والمستوطنون (23) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، واقتحم (1964) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت محافظة نابلس أعلى رقم للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (1387) انتهاكا؛ حيث قمعت مظاهرات المواطنين في بلدة بيتا جنوب المحافظة التي خرجت رفضا لاستيلاء المستوطنين على أراضي جبل صبيح.

وبعد نابلس، جاءت مناطق القدس والخليل، كالأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (604، 264) انتهاكا تواليا.