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النظام البحريني يرفض الشعب!

الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

النظام البحريني يرفض الشعب، هذا ليس كلاماً اعتباطياً انما هو حقيقة ثابتة من خلال ممارسات النظام والذي مازال يرفض الحق السياسي وهو المطلب الاصل لشعب البحرين.

فالشعب خرج الى الشوارع ولايزال برغم المنع والقمع مطالباً بدور له في ادارة شؤون البلاد، فالنظام البحرين يهمش الشعب ويستفرد بشكل مطلق بكل شؤون البلاد، ويستأثر بالسلطات الثلاث، بعيداً عن الارادة الشعبية.

لذلك فان حجم العزلة والانفصال بين الشعب والحكم كبير جداً، والنظام لا تربطه اي علاقة بالشعب الا عبر المؤسسات الامنية التي تقود المشهد بالخيارات الاستبدادية.

والاعتداء على النائب السابق اسامة التميمي هو في هذا الاطار، واعتقال ايضاً العقيد السابق الناشط محمد الزياني ليس سوى الدليل الدامغ على ان النظام هو نظام اضطهاد للبحرينيين كافة.

حول هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين":

من بيروت.. عضو مجلس الاسلام العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور

من لندن.. النائب البحريني السابق الدكتور جلال فيروز

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