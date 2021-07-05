الحكم بإعدام أمير سعودي وعلاقته بخيبات إبن سلمان في اليمن

العالم – يقال ان

هذه المعلومة، إصدار حكم باعدام الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، كما نقلت المصادر الخبرية، تم تسريبها الى "المعهد الامريكي" بفضل قريب له طلب عدم ذكر اسمه.

المعروف ان إقالة القائد العسكري السعودي السابق من منصبه واعتقاله تمت في خريف العام 2020. بعد ان كان يترأس قوات تحالف العدوان ضد اليمن لمدة عامين ونصف، كما اُعتقل معه نجله الذي كان يشغل منصب نائب محافظ الجوف.

تباينت اسباب اقالة الامير فهد والحكم عليه بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى، فهناك من حصر الاسباب، بمخطط اشرف عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من اجل إجبار عائلة المحكوم عليه بدفع مليارات الدولارات لشراء حرية فهد ، بعد اتهامه في عقد معاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع.

وهناك من يرى ان سبب غضب ولي العهد السعودي على فهد، ليس لفساده المالي، ولا كما قيل انه دبر مؤامرة ضد الملك، بل السبب يعود الى محاولات ابن سلمان في التخلص من كل الذين يستشعر منهم خطرا على مستقبله السياسي بين امراء آل سعود، لذلك ضرب عصفورين بحجر واحد، الاول تخلص من امير عسكري قوي، والثاني، تحميل شخص آخر مسؤولية خسائر وهزائم السعودية في اليمن، التي اثرت سلبا على شخص ابن سلمان، الذي بات الغرب وعلى راسه امريكا يشكك في قدراته الذهنية قبل السياسية، ومخاطر ذلك على مستقبل السعودية.