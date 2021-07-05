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التعليم العراقية تكشف عن فقرات جديدة بخصوص التعليم الموازي

التعليم العراقية تكشف عن فقرات جديدة بخصوص التعليم الموازي
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية في العراق، اليوم الاثنين، عن فقرات مشروع قانون التعليم الموازي، فيما حددت مصير الدوام في العام الدراسي المقبل فيما إذا كان حضورياً أو إلكترونيا.

العالم - العراق

وقال رئيس اللجنة، مقدام الجميلي، إن "توصيات لجنة التعليم العالي حول الامتحانات للدراسات الأولية متعلقة بقرارات الصحة والسلامة الوطنية والتي تقرر الية الامتحانات سواء كانت حضورية أو الكترونية"، مبينا أن "الامتحانات الالكترونية من خلال التجربة أثبتت أنها لم تجد النفع ضمن المعايير الحقيقية لتقييم الطالب كمستوى اثناء الامتحان".

وأضاف الجميلي، أن "العام الدراسي المقبل سيكون دواماً حضورياً والامتحانات حضورية شرط أن يكون وضع الجائحة مسيطرا عليه وبحسب قرارات لجنة السلامة الوطنية لأن الوضع متعلق بالجائحة وتأثيرها على المجتمع وخصوصا أن هناك تجمعاً للطلاب ولذلك يتم الاعتماد على الاحصائيات".

ولفت إلى أن "لجنة التعليم العالي أعدت مسودة لقانون التعليم الصباحي الحكومي الموازي لتنظيم عمل هذه القناة التي تعمل حاليا بقرارات وتعليمات مجلس الوزراء"، مبيناً أن "القانون معد من قبل اللجنة وأجري لقاء مع الكادر المتقدم لوزارة التعليم وننتظر الملاحظات النهائية للوزارة".

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