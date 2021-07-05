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احذر تناول الخبز والأرز الابيض.. لماذا؟ وما هو البديل؟

احذر تناول الخبز والأرز الابيض.. لماذا؟ وما هو البديل؟
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

يتناول الكثيرون في إطار نمط حياتهم اليومي، أطعمة قد تؤثر على القلب بشكل كبير وتؤدي بما في ذلك إلى الإصابة بنوبات قلبية.

العالم-صحة

وحذر خبراء من أن تناول 3 أطعمة رئيسية يمكن أن تقود إلى أمراض القلب، لاسميا الشريان التاجي - وهو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعا، حيث تصبح الشرايين التي تمد القلب بالدم مسدودة بلويحات الكوليسترول.

ووفقا لموقع "ويب ميد" (WebMD) يمكن أن تساهم ثلاثة أطعمة رئيسية في مشكلة تراكم الرواسب الدهنية على جدران الشرايين، ما يقلل من تدفق الدم ويتسبب في الإصابة بأمراض قلبية خطيرة، على ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويدور الحديث عن الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمعكرونة، وهي الأطعمة التي تفتقد الألياف والفيتامينات والمعادن الصحية.

وتتحول الحبوب المكررة التي تتكون منها هذه الأطعمة بسرعة إلى سكر يخزنه جسمك على شكل دهون، بما في ذلك في منطقة البطن، ما قد يؤدي بحسب الكثير من الدراسات إلى أمراض القلب.

للمساعدة في مكافحة هذا الخطر، ينصح الناس بشدة بالبحث عن مصطلح "حبوب كاملة 100 بالمائة" عند شراء مثل هذه المنتجات.

والحبوب الكاملة (أي بذرة النبات) تتكون من ثلاثة أجزاء صالحة للأكل: هي النخالة، والجنين، والسويداء، بينما تفتقد الحبوب المكررة جزءا واحدا أو أكثر من البذور.

تحتوي النخالة على مضادات الأكسدة الهامة وفيتامينات ب والألياف، بينما يمتلك الجنين العديد من فيتامينات ب وبعض البروتينات والمعادن والدهون الصحية، فيما تحتوي السويداء على الكربوهيدرات النشوية والبروتينات والفيتامينات والمعادن.

والطحين الأبيض والأرز الأبيض هي حبوب مكررة، تمت إزالة النخالة والجنين في كل منهما، ولم يتبق سوى السويداء.

والحبوب المكررة تفقد نحو ربع البروتين الموجود في الحبوب الكاملة ونصف إلى ثلثي العناصر الغذائية أو أكثر، لذلك عندمأ أصبحت معظم الحبوب حول العالم مكررة، حدثت مشكلات غذائية واسعة النطاق.

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