الإعلام المقاوم من منظار السيد حسن نصرالله

العالم – نبض السوشيال

مفاد رسالة السيد حسن نصرالله التي وجهها عبر كلمته اليوم كانت حديث رواد موقع تويتر في العالم العربي والإسلامي.

مغردون علقوا على كلام السيد نصر الله الذي قال فيه "ان الخطاب الإعلامي هو الذي يظهر ما يجري في الساحات والميادين الأخرى" مؤكدين ان الانتصارات المتتالية التي حققتها جبهة المقاومة في سوريا والعراق واليمن عسكريا وفي البحرين والمنطقة بشكل عام سياسيا لم يأتي اعتباطا بل بفضل ما نقل الاعلام المقاوم عن الحقائق التي برزت في تلك الميادين، مثمنيا في الوقت ذاته قنوات الاعلام الحر في محور المقاومة لنقلها الحدث كما هو وتفسيره وتحليله وإبعاد الشبهة عن جوهره لكي يصان أمام الإعلام المضلل الذي ترفع لوائه بعض دول الخليج الفارسي والاعلام الغربي.

السيد نصرالله أكد في كلمته ان العدو والمستوطنين يصدقون اعلام المقاومة اكثر مما يصدقون قادتهم واعلامهم، مشيرا الى مصداقية الاعلام المقاوم والسبب الذي دفع الولايات المتحدة الى حجب مواقع القنوات التلفزيونية التابعة لمحور المقاومة.

بدورهم، أكد مغردون ان الإعلام المقاوم قهر الإستكبار العالمي بنقله الحقيقة من أرض الحدث وهذا ما دفع الخزانة الأميركية لحجب بعض قنوات المحور المقاوم.

المغردون اشاروا الى كلام السيد نصرالله الذي قال فيه ان إعلام المقاومة أسهم في صنع الانتصار عبر استناده إلى الوقائع والحقائق والدراسات والأبحاث، وأشار الى ان من عناصر قوة خطابنا الإعلامي أنه مستند إلى إدراك لنقاط ضعف العدو. معتبرين الطريق الذي يسير عليه الإعلام المقاوم بالصحيح والمؤثر في وصولهم الى الحقيقة التي باتت معدومة في ظل عصر التناقضات التي تعيشها الأمة.



