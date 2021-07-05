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الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني ثائر شعفوط

الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني ثائر شعفوط
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين عن الأسير الأردني ثائر شعفوط، بعد أكثر من عامين على اعتقاله بتهمة التخابر مع الفصائل الفلسطينية بحسب والده قاسم شعفوط.

العالم _ الأردن

وقضى ثائر شعفوط مدة محكوميته البالغة 28 شهرا ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار أردني.

الجدير بالذكر أن شعفوط اعتقل بتاريخ 17 أبريل 2019 بتهمة مقاومة الاحتلال.

وعن تفاصيل اعتقاله، أوضح والد ثائر أن ابنه يحمل البطاقة الصفراء (مواطن فلسطيني) والجنسية الأردنية، وذهب في زيارة إلى الضفة الغربية، في 14 أبريل 2019.

وأفاد بأنه بعد 3 شهور من توقيفه، حكم عليه بالحبس 28 شهرا من تاريخ التوقيف.

ولم يصدر عن السلطات الأردنية والاحتلال أي تعليق بشأن تفاصيل وحيثيات الإفراج عن شعفوط.

وفي يونيو الماضي أفرجت سلطات الاحتلال عن عبد الله أبو جابر وهو أقدم أسير أردني في سجونها بعد 20 عاما على اعتقاله بتهمة تفجير حافلة في تل أبيب نتج عنه إصابات.‎

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