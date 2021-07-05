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شاهد: الخلاف السعودي الاماراتي من الكواليس إلى العلن

الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

بدأت تطفو على سطح العلاقات السعودية الاماراتية انشقاقات كبيرة على مختلف المستويات تسارعت وتيرتها مؤخرا

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فيديو غرافيك شاهد: الخلاف السعودي الاماراتي من الكواليس إلى العلن

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