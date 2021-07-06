حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية بمناورات الناتو وبمشاركة الكيان الصهيوني

العالم - فلسطین

وأشارت الحركة إلى أن المشاركة مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية ليس فقط يشرعن وجوده ولكن يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات وضم الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم، وارتكاب المجازر.

واعتبرت أن "المشاركة في هذه المناورات يبعث برسالة خذلان لشعبنا وقضيته العادلة، ولذلك نطالب بالإنسحاب الفوري منها ومقاطعة أي نشاط مدني أو عسكري يشارك فيه الكيان".

ولفتت "حماس" إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في نصرة شعبنا ضد الظلم، وتحضيرًا لمعركة التحرير الكبرى.