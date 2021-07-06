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حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية بمناورات الناتو وبمشاركة الكيان الصهيوني

حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية بمناورات الناتو وبمشاركة الكيان الصهيوني
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

استنكرت حركة "حماس" مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة الكيان الصهيوني وجزئيًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - فلسطین

وأشارت الحركة إلى أن المشاركة مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية ليس فقط يشرعن وجوده ولكن يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات وضم الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم، وارتكاب المجازر.

واعتبرت أن "المشاركة في هذه المناورات يبعث برسالة خذلان لشعبنا وقضيته العادلة، ولذلك نطالب بالإنسحاب الفوري منها ومقاطعة أي نشاط مدني أو عسكري يشارك فيه الكيان".

ولفتت "حماس" إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في نصرة شعبنا ضد الظلم، وتحضيرًا لمعركة التحرير الكبرى.

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حماس تستنكر مشاركة دول عربية وإسلامية بمناورات الناتو وبمشاركة الكيان الصهيوني

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