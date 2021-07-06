الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين، استقرت عند "مستوى عال جدا".

العالم- منوعات

وقال رايان في مؤتمر صحفي: "إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فيمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، لكنه عند مستوى عال جدا".

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر.

وأضاف أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات في بعض البلدان، لكن الوضع مختلف تماما في دول أخرى.

وقال إن ذلك قد يكون بفعل عوامل مختلفة منها، فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد حذر من أن العالم في مرحلة خطيرة من الوباء بسبب وجود النسخ المتحورة من كورونا مثل نسخة "دلتا".

روابط ذات صلة

مساعد وزير الصحة: لا نقص في الامكانيات لمواجهة موجة كورونا الخامسة

الصحة الايرانية: 13781 إصابة و 165 حالة وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الحوثي يغرد حول مجزرة الرقو التي ارتكبتها السعودية في صعدة

تقنية جديدة في واتسآب تحافظ على باقة الإنترنت لديك

الصحة السورية تكشف آخر تطورات ’كورونا’ في البلاد

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين

أبو ظبي تكسر حواجز «أوبك+»: تمرُّد علني على الرياض

اليمن.. 'القاعدة' يشعل جبهات البيضاء محاولة إلهاء فاشلة