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الوقاحة الاسرائيلية..

تدمر غزة وتطالب الأوروبيين باعمارها

تدمر غزة وتطالب الأوروبيين باعمارها
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن إسرائيل تحاول إقناع دول أوروبية بتقديم مساعدات مالية إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتة إلى أن التوجه الإسرائيلي يهدف إلى وقف احتكار قطر تقديم المساعدات المالية إلى قطاع غزة بسبب علاقاتها القوية مع حركة "حماس".

العالم - فلسطين

وبحسب القناة، فإن إسرائيل توجهت بالفعل إلى ألمانيا ودولة أوروبية أخرى بطلب لتقديم مساعدات مالية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية، وبخلاف قطر، لا يمكن أن تقيم علاقات مع حركة "حماس".

ونوهت القناة إلى أنه حسب التوجه المتبلور في تل أبيب، فإن جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلي "الشاباك" سيقوم بتحديد الأشخاص الذين سيكون بوسعهم الاستفادة من المساعدات المالية التي ستحوّل إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أن إسرائيل ستصر على أن يتم تحويل المساعدات المالية عبر البنوك العاملة في قطاع غزة، والتي تخضع لسلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية.

واستدركت القناة أنه لم يتم بعد التوصل لقرارات نهائية بشأن نقل المساعدات المالية إلى قطاع غزة.

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