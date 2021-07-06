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الحوثي يغرد حول مجزرة الرقو التي ارتكبتها السعودية في صعدة

الحوثي يغرد حول مجزرة الرقو التي ارتكبتها السعودية في صعدة
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي عن مجزرة ارتكبتها السعودية في محافظة صعدة شمالي اليمن راح ضحيتَها نحو خمسمئة مدني بين شهيد وجريح.

العالم-اليمن

وفي تغريدة على تويتر؛ وصف الحوثي هجمات قوى العدوان في صعدة بالجريمة المسكوت عنها، وقال إن استشهاد واصابة هذا العدد من المدنيين جاء نتيجة القصف المدفعي والصاروخي اليومي والمستمر، بحسب احصائية ادارة البحث الجنائي في المحافظة.

وجاء في التغريدة: "الرقو الجريمة المسكوت عنها ٥٠٠ مابين شهيد وجريح مدني نتيجة القصف المدفعي والصاروخي السعودي اليومي على منطقة الرقو بصعده بحسب ادارة البحث الجنائي بالمحافظة".

وكان نائب مدير عام البحث رئيس قسم التحريات بمحافظة صعدة المقدم علي صالح فراص قد أعلن في 4 يوليو أنه نتج عن استهداف العدوان السعودي الأمريكي لمنطقة الرقو الحدودية بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي ١٢٧ وفاة لمواطنين أبرياء و٣٦٤ إصابة جسيمة ومتوسطة، إضافة إلى ٦٨ حالة وفاة من المهاجرين الأفارقة وغيرهم.

ويواصل العدوان السعودي بشكل يومي قصفه الصاروخي والمدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديريات محافظة صعدة الحدودية شمالي اليمن.

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