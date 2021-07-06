الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قرارت سعودية تستهدف الواردات الإماراتية

قرارت سعودية تستهدف الواردات الإماراتية
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

قررت السعودية التعامل مع المنتجات الواردة من المناطق الحُرّة في دول مجلس التعاون السّت، «كما لو كانت واردات أجنبية».

العالم-السعودية

ووفق مرسوم وزاري نُشر، السبت الماضي، في الجريدة الرسمية السعودية «أُم القُرى»، يشملُ قرار وقف الامتيازات التفضيلية البضائعَ التي تستخدم مُدخلات من كيان الاحتلال الإسرائيلي، أو من الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركات إسرائيلية.

كذلك، قررت السعودية استبعاد البضائع التي تُصنّعها الشركات التي لديها قوّة عاملة تقل عن 25% من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقلّ نسبة القيمة المضافة إليها عن 40% بعد عملية التصنيع، من اتفاقية التعريفة الجمركية الخليجية.

والمناطق الحرة، هي مناطق يُمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية ميسّرة، ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملّك الشركات بالكامل. وتعدّ المناطق الحرّة من المحركات الرئيسة للإمارات.

وكانت الإمارات قد وقّعت اتفاقاً ضريبياً مع الاحتلال الإسرائيلي في أيار الماضي، في خطوة تأتي ضمن إطار سعي الجانبين إلى تطوير علاقتهما الاقتصادية، بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي.

ولا يُمكن فصل الخطوة السعودية عن التنافس بينهما وبين حليفتها الإمارات، على جذب المستثمرين والشركات. وعلاوةً على ذلك، تُحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط.

روابط ذات صلة

السعودية تدعو الإمارت الى التنازل والتحلي بالعقلانية

شاهد .. تفجر الخلافات بين الامارات والسعودية في أوبك +

بدء الطلاق السعودي والاماراتي

تصعيد كبير في الصراع بين الامارات والسعودية بالجنوب اليمني + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء لوكسمبورغ المصاب بكورونا في حالة خطرة

نصب للمقاومين في ذكرى استقلال الجزائر

وفـاة 4 مصريين حرقاً في قبرص.. وهذه تفاصيل الواقعة!

إثيوبيا تصعّد... إخطار رسمي لمصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة

قرارت سعودية تستهدف الواردات الإماراتية

تحالف الفتح: أميركا أكثر دولة مارست العداء والإرهاب ضد العراق