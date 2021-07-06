الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة

موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ان موقف ايران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية للنظام وبالتالي فان هذه المواقف لن تتغير بتغيير الحكومة، مضيفا ان حكومة السيد ابراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما اذا تم توقيعه.

العالم - ايران

وفی حديث مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، أكد خطيب زادة ان محادثات فيينا شهدت تقدما باتفاق جميع الاطراف ، وان المواضيع المهمة المتبقية بحاجة الى قرار من الاطراف الاخرى وخاصة امريكا، وبالتالي فأن الاتفاق النهائي لاحياء الاتفاق النووي منوط بالارادة السياسية للاطراف الاخرى التي عليها اتخاذ قرارات صعبة.

واوضح ان فريق ايران المفاوض يسعى جاهدا لتخرج المفاوضات بنتيجة تسفر عن رفع الحظر الظالم عن الشعب الايراني، وبالتالي فان ايران لن تضع سقفا زمنيا بل ان هدفها هو التوصل الى اتفاق يحقق مصالح الشعب والبلاد، ومن هنا ستواصل الحوار حتى حصول الاتفاق المطلوب.

واشار من جديد الى ان طهران ليست على عجلة للتوصل الى اتفاق لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بتسويف المفاوضات واطالتها.

يتبع..

روابط ذات صلة

اولیانوف: لا احد يمكنه فرض شيء على ايران خلافا لارادتها

الصين: انسحاب اميركا الأحادي الجانب من الاتفاق النووي هو أساس الأزمة الحالية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان التونسي يعاقب نائبين اعتديا على عبير موسى

أستاذة أزهرية تدعو لتنظيم النسل والاكتفاء بطفلين

تصدير 214 الف طن من السلع الى العراق

موقف إيران من الاتفاق النووي لن يتغير مع تغيير الحكومة

البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بهدف في بيرو

الحكومة الليبية ستعمل على تقديم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام