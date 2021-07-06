تصدير 214 الف طن من السلع الى العراق

العالم - ايران

وقال حميد سيلاوي في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الثلاثاء، قدرت قيمة البضائع المصدرة إلى العراق بـ 44 مليون دولار وكانت تتوزع بين الفواكه والألبان والأدوات الميكانيكية ومواد البناء.

واشار سيلاوي، الى وقف تصدير البضائع عبر معبر جذابة في العام الماضي بفعل كورونا واضاف ان اعادة فتح هذا المنفذ في آب / أغسطس العام الماضي، ادى الى اعادة التصدير وفقا للالتزامات الصحية.

وأعرب سيلاوي عن أمله أن تزداد عملية تصدير البضائع عبر معبر جذابة خلال الأشهر المقبلة بالتشاور المنتظم مع المسؤولين المحليين ودائرة الجمارك في العراق.

وأضاف: ان دخول السياح والزوار العراقيين الى البلاد عبر منفذ جذابة مازال ممنوعا وفقا للاتفاق بين مسؤولي البلدين.