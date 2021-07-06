السعودية تعلن غرامة على 'المتسللين' لأداء فريضة الحج

العالم-السعودية

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، سيتم تغريم كم من يضبط محاولا الوصول إلى المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات، دون تصريح للحج، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي.

وأشارت إلى أن رجال الأمن العام سينتشرون في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر، لضبط المخالفين.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية اقتصار الحج لهذا العام على المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، وبعدد لا يتجاوز الـ60 ألف حاج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه في ضوء ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة كورونا، وظهور تحورات جديدة، فإنه تقرر إتاحة التسجيل للحج للمواطنين والمقيمين فقط، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية.



وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية، فقد اشترطت الوزارة أن يكون الحاج لا يعاني من الأمراض المزمنة، ويبلغ من العمر بين 18 و65 عاما، وأن يكون تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح كورونا.

ولاقى قرار النظام السعودي بمنع المسلمين من دخول اراضي المملكة أداء فريضة الحج لهذا العام انتقادات واسعة لدى الاوساط الاسلامية، حيث استنكر العديد من الشخصيات العربية والاسلامية قرار السعودية حرمان الحجاج في بقية الدول من أداء هذه الفريضة التي تعد الركن الخامس من أركان الإسلام.