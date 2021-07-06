ايطاليا تحقق في اطلاق خفر السواحل الليبي النار على قارب مهاجرين+فيديو

العالم - ليبيا

وفي 30 يونيو الماضي، سجل عمال الإنقاذ من منظمة "سي ووتش" الألمانية فيديو لسفينة تابعة لخفر السواحل الليبية تقترب بشكل خطير من قارب خشبي صغير وتطلق النار على ما يبدو بالقرب منه في محاولة لإجبار الركاب الـ 64 على العودة إلى ليبيا.

ويوم الجمعة الماضي، وبعد تلقي شكوى من سي ووتش، وتقديم لقطات وصور للحادث، قرر المدعون العامون في مدينة أغريغينتو التحقيق مع مسؤولين ليبيين بشأن "محاولة إغراق السفينة"، وقالوا إنهم سينظرون فيما إذا كان الحادث قد عرض حياة المهاجرين للخطر.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها دولة أوروبية تحقيقا ضد خفر السواحل الليبي الذين واجهوا العديد من الاتهامات في السابق بالتواطؤ المزعوم مع مهربي البشر وإساءة معاملة طالبي اللجوء، وفقا للصحيفة.

انتقدت منظمة إنقاذ بحري غير هادفة للربح، الخميس، خفر السواحل الليبي بعد أن شهدت ما وصفته بقيام سلطات ملاحية ليبية بمطاردة زورق مهاجرين متكدس وإطلاق النار تجاهه، في محاولة على ما يبدو لمنعه من عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ونقل تحقيق نشرته صحيفة Avvenire الإيطالية عن كبير المدعين العامين في أغريغينتو لويغي باتروناجيو قوله إنه "لمواصلة التحقيق فإنهم يحتاجون إلى إذن من وزارة العدل الإيطالية، بالنظر إلى أن موضوع الدعوى هو سلطة أجنبية".

ويذكر أن الزورق الليبي الظاهر في الفيديو والمسمى "PB 648 رأس جدير" هو واحد من 4 زوارق دورية قدمتها إيطاليا في الأصل إلى ليبيا.

وفي فبراير 2017، تنازلت أوروبا عن مسؤوليتها في الإشراف على عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط ​​إلى ليبيا، كجزء من اتفاق بين إيطاليا وليبيا بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية. وبموجب شروط الاتفاق، وافقت إيطاليا على تدريب وتجهيز وتمويل خفر السواحل الليبي، وتزويد طرابلس بأربعة زوارق دورية.

كشفت عمليات تنصت على مكالمات هاتفية ونصوص محادثات نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية بين مسؤولين بخفر السواحل الإيطالي ومسؤولين بخفر السواحل الليبي أن مهاجرين بالبحر الأبيض المتوسط ​"​تركوا ليموتوا".

وتوفي أكثر من 800 شخص حتى الآن منذ بداية عام 2021 أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​ إلى أوروبا​، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.