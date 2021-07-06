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السيد نصرالله يطلق المعادلة الاقليمية لحماية القدس

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى اعتماد معادلة الردع الجديدة وتثبيتها، وهي القدس مقابل كل المنطقة.

العالم - لبنان

وفي كلمة له خلال مؤتمرِ فلسطين تنتصر شدد السيد نصرالله على ضرورة صناعة رأي عام جديد في تثبيت هذه المعادلة الجديدة لحماية المقدسات.

واعتبر السيد نصر الله ان الهيمنةَ الأميركية في المنطقة من أخطر العوامل التي تهدد الشعوب، مؤكداً إنّ عمليةَ تحريرِ فلسطين لا تكون إلا عبر مواجهة الهيمنة الأميركية.

واضاف السيد نصر الله أنّ وجود الكيانِ الإسرائيلي مرهون بالدعم الأميركي، مشيراً الى أنّ الهيمنةَ الأميركية حوّلت كل الامكانات في المنطقة لمصلحة الاحتلالِ الإسرائيلي، ولعبت دوراً كبيراً في زعزعة أمنِ المنطقة، لاسيما في العراق وافغانستان، مشدداً على حق الشعوب في إزاحة هذه الهيمنة.

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