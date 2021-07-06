حريق بمحرك طائرة بحرينية أثناء هبوطها في مطار الكويت

العالم-البحرين

وأفادت الشركة البحرينية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تعرضت رحلتنا رقم GF215 المتجهة من البحرين إلى الكويت لحادث عارض (لم تحدده) أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي".

وأضافت: "نؤكد أنه تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكباً وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام، وتم نقلهم إلى مبنى المطار".

وأشارت بالقول: "نعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث".

فيما قالت صحيفة "القبس"، نقلاً عن مصادر (لم تسمها)، إن "رحلة تابعة لإحدى شركات الطيران الخليجية قادمة من البحرين، تعرضت إلى حريق في أحد محركاتها أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي".

وأكدت الصحيفة الكويتية أن "كافة أفراد طاقم الطائرة والركاب بخير".