تدهور خطير في صحة المعارض البحريني المعتقل اسامة التميمي

العالم-البحرين

وكشف الحساب الرسميّ للنائب «التميمي» على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، عن إصابته بجلطة جديدة في الرأس والتقيّؤ دمًا، لعدم تلقّيه العلاج المناسب». وأضاف «أنّ حالة التميمي خطرة بعد حرمانه من العلاج، وفصل الأجهزة الطبيّة عنه، بعد أن فضح عمليّة محاولة تصفيته بعد تسميمه» – وفق تعبيره.

وكانت أعداد كبيرة من عناصر الشّرطة قد اعتقلت النّائب السّابق «أسامة التميمي»، بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي من سريره الأبيض بالمستشفى، وهو يخضع للعلاج في ظل تدهورٍ في حالته الصحيّة المتدهورة، لإصابته بجلطة وأمراض أخرى، وحمّل حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» شخصيًّا، مسؤوليّة كل ما يجري عليه حاليًا.