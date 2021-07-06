الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٦:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بسبب تعمد النظام حرمانه من العلاج..

تدهور خطير في صحة المعارض البحريني المعتقل اسامة التميمي

تدهور خطير في صحة المعارض البحريني المعتقل اسامة التميمي
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

 أكّدت مصادرُ تدهورًا خطيرًا في صحّة النائب البحريني السابق «أسامة التميمي» المعتقل في سجن الحورة، بعد تعمّد السلطات البحرينيّة حرمانه من العلاج منذ اعتقاله.

العالم-البحرين

وكشف الحساب الرسميّ للنائب «التميمي» على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، عن إصابته بجلطة جديدة في الرأس والتقيّؤ دمًا، لعدم تلقّيه العلاج المناسب». وأضاف «أنّ حالة التميمي خطرة بعد حرمانه من العلاج، وفصل الأجهزة الطبيّة عنه، بعد أن فضح عمليّة محاولة تصفيته بعد تسميمه» – وفق تعبيره.

وكانت أعداد كبيرة من عناصر الشّرطة قد اعتقلت النّائب السّابق «أسامة التميمي»، بتاريخ 30 يونيو/ حزيران الماضي من سريره الأبيض بالمستشفى، وهو يخضع للعلاج في ظل تدهورٍ في حالته الصحيّة المتدهورة، لإصابته بجلطة وأمراض أخرى، وحمّل حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة» شخصيًّا، مسؤوليّة كل ما يجري عليه حاليًا.

روابط ذات صلة

مطالبات بالكشف عن مصير النائب السابق أسامة التميمي

مطالبات بالكشف عن مصير المعارض البحريني "أسامة التميمي"

شاهد .. ادانات واسعة للنظام البحريني لإعتقال نائب سابق من المستشفى

حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تدين اعتقال أسامة التميمي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الوقاحة الاسرائيلية.. تدمر غزة وتطالب الأوروبيين باعمارها

اليابان.. فرص النجاة تتضاءل في العثور على 24 مفقودا في انهيارات أرضية

تمهيدا لإحياء المناسبة.. علماء البحرين يدشنون شعار موسم عاشوراء المقبل

بعد 27 عاماً من رئاستها .. "جيف بيزوس" يتنحى عن قيادة شركة "أمازون"!

أولمبياد طوكيو.. اشتراط اللقاح أو اختبار سلبي لفيروس كورونا لحضور المشجعين في الألعاب الأولمبية

شاهد: السفارة الأميركية في بغداد تعلن القضاء على ’تهديد جوي’