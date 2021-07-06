مصر؛ إنتاج مليون جرعة من لقاح 'سينوفاك' المضاد لكورونا

العالم-مصر

وقال رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ووزيرة الصحة "هالة زايد"، الإثنين، في مؤتمر صحفي، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة نظراً للوجود في أول مصنع في مصر لإنتاج اللقاح الخاص بالفيروس التاجي.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة تسعى لتأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين في مصر، حيث طرقت كل الأبواب، واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ودول العالم.

وأشار "مدبولي" إلى أننا "نشهد اليوم المراحل الأولى لإنتاج اللقاح، وتم حتى الآن إنتاج نحو مليون جرعة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى نحو 300 ألف جرعة في الوردية الواحدة كل يوم، لافتاً إلى أنه إذا توافرت كميات أكبر من المواد الخام يمكن للمصنع العمل بورديتين كل يوم لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف جرعة يومياً".

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن التحدي الراهن في هذه اللحظة، هو التمكن بالتنسيق مع أشقائنا في الصين من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التي يصنع منها اللقاح.

موضحاً أن التعاقد قد تم على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام، إلا أن الدولة المصرية طلبت مضاعفة هذه الكمية إلى 80 مليون جرعة بنهاية العام، تكفي لمنح اللقاح لـ40 مليون مواطن من اللقاح المنتج في مصر.

وتسعى الحكومة حالياً لتحقيق هذا الهدف من خلال السعي لتوفير المواد الخام لإنتاج هذه الكمية على الأقل، بالإضافة إلى التعاقدات الأخرى التي تعاقدت فيها مصر مع شركات عالمية لجلب أنواع أخرى من اللقاح من أكثر من مصنع عالمي.