أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 06 يوليو 2021

رويش ملت ..

- بدء العد العكسي لدخول اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا مرحلة الانتاج الواسع

جوان ...

- وزير الحرب الصهيوني يهدد بشن حرب جديدة على قطاع غزة

كيهان ..

-هجوم بالصواريخ يستهدف مواقع القوات الامريكية بقاعدة عين الاسد في غرب العراق

حمايت ..

- تفاقم الخلافات بين السعودية والامارات بجنوب اليمن وتضارب موقفيهما باوبك بلاس ايضا

جمهوري اسلامي ..

- حركة الجهاد الاسلامي .. منح الامارات الجنسية للصهاينة وصمة عار في جبين حكامها

آفتاب يزد..

- حركة طالبان تسيطر بالكامل على المناطق الحدودية المحاذية لجمهورية طاجيكستان

آرمان ملي ..

- مستشار الامن القومي الافغاني يشكك تماما بنوايا طالبان بشأن مستقبل مفاوضات السلام الافغانية

ابرار...

- باكستان تتهم الهند بالوقوف وراء التفجير المروع الذي وقع بمدينة روالبندي الشهر الماضي

ابتكار ...

- روسيا .. هناك اطراف في مباحثات فيينا تحاول تحقيق اهداف لا ترتبط بالاتفاق النووي

اطلاعات ..

هجمات بسبعة عشر صاروخا على مواقع عسكرية امريكية في سوريا والعراق

مردم سالاري ..

- تفجر خلافات بين السعودية والامارات باجتماع اوبك بلاس الى جانب خلافاتهما بجنوب اليمن

اعتماد ..

- استمرار المظاهرات التي تطالب باقالة محمود عباس بالقدس وبمدن اخرى بالضفة الغربية

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة

آرمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت عن المباحثات الخاصة باحياء الاتفاق النووي في فيينا في مقالها ( ملف احياء الاتفاق النووي الحائر باروقة فيينا)، ست جولات من المباحثات المكثفة بين الاطراف المعنية بالاتفاق النووي لم تؤد عمليا الى تقريب وجهات نظر ومواقف ايران وامريكا حول سبل احياء هذا الاتفاق , وبالطبع.. ( ليس من المستبعد ان يؤدي اصرار امريكا على مواصلة مماطلاتها الى انهيار هذه المباحثات والى انهيار الاتفاق النووي) وعندها ستعود الامور الى المربع الاول اي الى ما قبل ابرام هذا الاتفاق عام 2015 ./ ان المماطلات الامريكية لا ترتبط بالتهرب من الغاء الحظر بالكامل فحسب ولا برفض تقديم ضمانات لبلادنا بعدم تكرار سيناريو الانسحاب الترامبي فقط بل ترتبط ايضا بطرح نفس المطالب الترامبية حول قدرات ايران وسياساتها الاقليمية.

خراسان ..

- صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( ابو ظبي وانتهاك المحرمات).. على مدى الاشهر الاخيرة قطعت الامارات شوطا بعيدا في توطيد العلاقات مع تل ابيب .. وجاءت زيارة وزير الخارجية الصهيوني " يائير لابيد " للامارات وافتتاحه سفارة وقنصلية بالامارات, مؤشرا على تسارع توطيد العلاقات الى جانب ابرام اتفاقيات اقتصادية , وكل ذلك كان متوقعا بعد اعتراف الامارات بالكيان الصهيوني, ولكن.. (جسد منح الامارات الجنسية لخمسة الاف صهيوني بذريعة تشجيع الاستثمار , انتهاكا صارخا وخطيرا لحرمة الشعب الاماراتي نفسه)

ولحرمة وكرامة الشعوب العربية والاسلامية ايضا .. ان حكام الامارات لم يعترفوا بالكيان الصهيوني فحسب بل دخلوا في تحالف استراتيجي كامل معه على حساب مستقبل وكرامة شعبهم والامن والاستقرار في المنطقة .

اطلاعات ...

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن ( هجمات صاروخية استهدفت قواعد امريكية بسوريا والعراق ).. تحثت الانباء الواردة من سوريا عن اصابة تسع صواريخ لموقع عسكري امريكي في محافظة دير الزور السورية , وحسب هذه الانباء فرضت القوات الامريكية تعتيما كاملا على الخسائر المحتملة الناجمة عن هذا القصف الصاروخي .. وفي نفس الوقت ( اصابت ثمانية صواريخ مواقع القوات الامريكية في قاعدة عين الاسد الضخمة غرب العراق وارتفعت اعمدة من الدخان الاسود) وقال شهود عيان ان القوات الامريكية سارعت لتسيير دورايات كماحلقت العديد من لا المسيرات الامريكية في الاجواء بعد هذه الضربة .

قدس ...

صحيفة قدس كتبت عن اجواء العلاقات الامريكية الصينية المتوترة في مقالها ( تخبط بايدن مقابل الصين )... يسير الرئيس الامريكي جو بايدن على نفس خطى سلفه دونالد ترامب في مسار تصعيد الاجواء مع الصين , مع بعض الفوارق ابرزها ان..( بايدن اعلن بصراحة ان الصين هي العدو الرئيسي الاول لامريكا, وبايدن يتحرك لايجاد تكتلات اقليمية مناهضة للصين ايضا ) هذا الى جانب انتهاجه لنفس سياسة الحرب الاقتصادية والتجارية التي بدءها ترامب عمليا على الصين والى نفس استراتيجية ترامب بارسال قوات الى بحر الصين الجنوبي.

وهذا يعني ان ادارة بايدن تريد وضع ثقلها الاستراتيجي الرئيس مقابل الصين بالدرجة الاولى معتبرة التنين الاقصادي والعسكري الصيني تهديدا وجوديا لامريكا./ وما تقوم به ادارة بايدن ايضا هو استغلال وجود خلافات بين الصين وبعض جيرانها لايجاد حزام عداء حولها.

كيهان ...

نشرت صحيفة كيهان تقريرا تحليليا حول الاوضاع في لبنان يقول , بعد المواد الغذائية ( مخزون الادوية بلبنان يوشك على النفاد) ايضا.. وتقول الصحيفة ..حذرت نقابة الصيادلة بلبنان من نفاد مخزون مجموعة كبيرة من الادوية الرئيسية ومن قرب نفاد مئات الانواع من الادوية والعقاقير، ( هذه النقابة اكدت ان القيود الغربية على البنوك اللبنانية تحول دون استيراد الادوية محذرة من ازمة اخرى وشيكة).

ويشهد لبنان مظاهرات واحتجاجات مختلفة منذ عام 2019 بحالة موجات تشتد احيانا وتخفت اخرى ضد الاوضاع الاقتصادية وسوء الادارة , واستقالت حكومات وتعثر تشكيل حكومة جديدة منذ سبعة اشهر وسط فوضى سياسية ناجمة عن محاولات قوى غربية وخاصة فرنسا املاء رؤيتها على تركيبة وهيكلية اية حكومة جديدة./ ان لبنان يعاني اليوم من ازمات وقود وخبز وانهيار الليرة والى آخر القائمة.

حمايت ..

سلطت صحيفة حمايت الضوء على ( تصاعد الخلافات بين ابو ظبي والرياض ) في مقال لها بهذا العنوان جاء فيه ... يبدو ان وضع الامارات عقبات في طريق توصل اجتماع اوبك بلاس بفيينا لاتفاق جدد حول الانتاج , نابع من اتساع رقعة الاخلافات بينها والسعودية في جنوب اليمن وظهور تضارب في المصالح بين اخر حليفين في التحالف السعودي بالحرب على اليمن، ( ان اجتماع اوبك بالاس لم يتوصل الاحد الى اية نتائج ايجابية بسبب موقف الامارات ورفضها للمقترحات المطروحة ) وهناك قناعة في اوساط اوبك بلاس والمحافل الدولية ايضا بأن تعنت الامارات يرتبط في الواقع بتصاعد خلافاتها مع السعودية بالذات بشأن العديد من القضايا وخاصة بشأن الاوضاع بجنوب اليمن حيث تجري نوع من الحرب بالنيابة بين وكلاء يمنيين عن الجانبين .