تحذير من خطر متحور "دلتا" في لبنان

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وقال عراجي اليوم الثلاثاء في حديث اذاعي أن كل دول ​العالم​ بدأت بإتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة متحور​دلتا، سريع الإنتشار.

واشار إلى أن لقاحي فايزر وأسترازنيكا، لديهما فعّالية تجاه دلتا تصل إلى 90%، وتنخفض النسبة في حال أخذ جرعة واحدة فقط". وأوضح أنني طلبت من رئيس ​مطار بيروت​ فادي الحسن، تسريع عملية فحوصات الـpcr والإبقاء على التباعد الإجتماعي، لكن المشكلة أن عدد المستقلبين في الخارج كبير.

ورأى عراجي، أنه لا يمكن الإعتماد على المناعة المكتسبة من الإصابة بالفيروس، ولفت إلى أنه يمكن السيطرة على تفشي كورونا والمتحور دلتا، في قطاع صحي معافى، لا يعاني من مشاكل فقدان الأدوية والمسلتزمات الطبية، وهجرة الممرضين والأطباء.