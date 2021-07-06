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شاهد بالتفاصيل: حالة الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة

شاهد بالتفاصيل: حالة الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

تستمر درجات الحرارة في سوريا بارتفاعها التدريجي بشكل عام لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها صباح الثلاثاء أن يكون الجو صحواً بشكل عام وغائماً جزئياً فوق المنطقة الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم العالية فوق المنطقة الساحلية وسديمي في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

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