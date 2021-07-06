إعلام مصر: إثيوبيا تدق طبول الحرب ببدء الملء الثاني للسد

العالم-مصر

وتلقت وزارة الموارد المائية والري المصرية، مساء الإثنين، خطابًا من نظيرتها الإثيوبية، يفيد ببدء عملية التعبئة الثانية لخزان سد النهضة.

وأكدت الوزارة في بيان، رفض القاهرة هذا الإجراء "الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ (وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015)".

وقالت إن الخارجية المصرية نقلت الخطاب إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لإحاطة المجلس الذي سيعقد جلسة بشأن قضية السد الخميس المقبل.

كما حذرت من أن الأمر تطور خطير "يكشف عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على فرض الأمر الواقع"، وسيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيخلق وضعا يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

طبول الحرب

وقال الإعلامي "عمرو أديب"، عبر برنامج "الحكاية"، إن "إثيوبيا هي التي تدق طبول الحرب، وليس مصر والسودان اللذين يبحثان عن الحلول الدبلوماسية لآخر دقيقة"، مشددًا على قدرة صاحب القرار في مصر على حل الأزمة.

وأبدى أمله في أن تتراجع إثيوبيا عن موقفها قبل جلسة مجلس الأمن، الخميس، لكنه استدرك بالقول إن بلاده والسودان تعلما الدرس وفهما كيفية التعامل مع الجانب الإثيوبي.

وفي مداخلة هاتفية، مع برنامج "أديب"، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري "محمد غانم"، إن "الجانب الإثيوبي مُصر على إغلاق أية إجراءات عقلانية، رغم الوضوح المصري بضرورة الاتفاق على ملء وتشغيل السد".

وأضاف أن الإجراءات الإثيوبية ستزيد حالة التوتر في المنطقة، وستخلق حالة من تهديد الأمن والسلم على المستوى الدولي.

وأوضح أن الأمور لن تتضح قبل أسابيع بشأن تداعيات الملء الثاني على مصر، مؤكدًا وقوع ضرر على بلاده على مدى سنوات قادمة، لكن لن يتسنى تحديده الآن.

بدوره، قال الإعلامي "أحمد موسي" إن بدء إثيوبيا الملء الثاني للسد يعد "عدوانًا على مصر والسودان وإعلان حرب".

وأضاف أن إثيوبيا نفذت ما أرادت رغم جلسة مجلس الأمن، والخطوة التالية تتمثل في حديث إثيوبيا عن حصص المياه وتقسيم مياه النيل.

وتساءل "موسى"، ماذا بعد التطور الأخير الخطير ببدء الملء الثاني؟

نزاع عسكري

في حين قال الإعلامي "نشأت الديهي"، إنه في حال عدم حل أزمة سد النهضة بطرق تفاوض وضغط دولي سيتحول الأمر إلى نزاع عسكري مسلح يهدد المنطقة والعالم، مشددًا على أن وجهة النظر المصرية تتمثل في أن النزاع يبدو تنمويًا وليس عسكريًا ويجب حله.

وتأتي الخطوة الإثيوبية استباقا لجلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي الخميس، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة.

وتُصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ لسد النهضة في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.