امين عام ’سيد الشهداء’: سننتقم من الأميركيين بعملية نوعية بأي مكان

العالم - العراق



وقال الولائي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس" من داخل مكتبه في بغداد: "نريد أن ننفذ عملية يقول الجميع عنها إننا انتقمنا من الأميركيين. تكون عملية نوعية. عملية يمكن أن تأتي من الجو والبر والبحر، وعلى الحدود العراقية، في كردستان، أو في أي مكان."



وأضاف: "يمكننا الآن أن نحارب أميركا ليس فقط في العراق ولكن على الحدود السورية والأردن وكردستان والكويت والسعودية ويمكننا الوصول إليهم وضربهم في أي مكان".



وتابع: "نحن موجودون الآن في الشارع وقرب كل المعسكرات الاميركية ونحن ماضون في عملية الرد وقطعنا إيماناً غليظة في ذلك. ونحن في الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة ذاهبون باتجاه الرد".



وفي 27 حزيران/يونيو، نفذت طائرات سلاح الجو الأميركي غارات جوية بالقرب من الحدود العراقية السورية ضد ما قال البنتاغون إنها منشآت لدعم ضربات الطائرات بدون طيار داخل العراق. واستشهد على اثرها أربعة عناصر من كتائب سيد الشهداء واربعة مدنيين بينهم طفل.



في المقابل، قالت هيئة الحشد الشعبي العراقي، إن عناصرها كانوا في مهام لمنع تسلل مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي ونفى وجود مستودعات أسلحة في الموقع المستهدف.