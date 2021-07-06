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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: نعتقد أن الحوار ولاسيما بين المجتمعات داخل الامة الاسلامية هو السبيل الاجدى لحل الخلافات فيما بينها
المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: المحادثات بين ايران والسعودية انطلقت مع ايماننا الراسخ باعطاء الاولوية للجيران
حسان دياب: ربط المعونة للبنان بتشكيل مجلس الوزراء أصبح خطورة على حياة اللبنانيين
حسان دياب: الاستقرار في لبنان هو نقطة ارتكاز الاستقرار في المنطقة
حسان دياب: انقذوا لبنان قبل فوات الاوان
رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب: نصرّ على أن الاولوية المطلقة هي لتشكيل حكومة
رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب: لا تستطيع هذه الحكومة ان تنقذ البلد من المأزق من دون مساعدة الدول الشقيقة والصديقة
رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب: ادعو العالم لانقاذ لبنان واناشد الاشقاء الوقوف الى جانب اللبنانيين
حسان دياب: طال انتظار تشكيل الحكومة لكن صبرنا بدأ ينفد واصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على اللبنانيين
رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب: لبنان يعبر نفقا مظلما جدا وبلغت المعاناة حدود المأساة
استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الاميركي بعبوة ناسفة في محافظة الناصرية جنوبي العراق
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش
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اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.