شركة تنمية طاقة عمان تسعى لتمويل بقيمة 1.5 مليار دولار

العالم-عمان

وتأسست الشركة أواخر العام الماضي، لتَمَلُّك أكبر رقعة نفطية في السلطنة، وتعرف باسم الرقعة 6 وللمساهمة في جمع ديون.

وقال مصدر مُطَّلِع: "تسعى شركة تنمية طاقة عمان لجمع حوالي 1.5 مليار دولار".

وأضاف أن التمويل قد يكون على هيئة قرض.

وقال مصدر ثانٍ مُطَّلِع على الخطة، إن القرض سيسهم في تمويل الإنفاق الرأسمالي.

وحسب شركة استشارات الطاقة "وود ماكينزي"، فإن الرقعة 6، أكبر منطقة لأنشطة النفط والغاز في عمان.

وقال المصدران، إن الشركة تعمل مع بنك "جيه بي مورجان"، لإعداد خطة التمويل، وأضافا أن ثمة اهتماماً قوياً من مقرضين في الإمارات للمشاركة في الصفقة.

ولم يتسن الاتصال بالشركة للتعقيب، وامتنع "جيه بي مورجان" عن التعقيب.

وفي مايو/أيار، أبلغ وزير الطاقة والمعادن "محمد الرمحي"، موقع "واف" الإخباري العماني، أن الشركة ستطلق رسميا حملة دولية لجمع 3 مليارات لتمويل أنشطتها.

وقالت الحكومة العام الماضي، إن شركة "تنمية طاقة عمان" ستعمل في التنقيب عن النفط والغاز، فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة بعمان.

وجمعت عمان في الآونة الأخيرة 1.75 مليار دولار من صكوك (سندات إسلامية) لأجل 9 أعوام، إثر طلب قوي من المستثمرين على الإصدار بفضل ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي وخطة تماسك مالي.

وتستحق ديون ضخمة على السلطنة في السنوات القليلة المقبلة، وهي حاصلة على تنصيف دون المستوى الجدير بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الرئيسية.