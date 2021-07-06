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بعد رفض الاحتلال تحويلها لحماس..

سلطات قطر تضع شرطا لنقل الأموال الى قطاع غزة

سلطات قطر تضع شرطا لنقل الأموال الى قطاع غزة
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "قطر تطالب بحماية أمريكية لآلية تحويل الأموال الجديدة إلى قطاع غزة، قبل موافقتها على تحويل الأموال إلى القطاع".

العالم-قطر

وأشارت الهيئة إلى أن "قطر ترفض استئناف نقل الأموال إلى قطاع غزة بدون هذه الحماية، كما طالبت بترتيب الآلية الجديدة خلال الاجتماع الرباعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، والتي لم يحدد موعدها بعد".

وتابعت أن "هناك غضبا من الجانب القطري على مسؤولين إسرائيلين، دعموا سابقا آلية الأموال القطرية لكنهم عادوا لمعارضتها أثناء عملية حارس الأسوار أو بعدها"، حسبما أفاد موقع "آي 24 نيوز".

والثلاثاء الماضي، قال مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيتم تحويل أموال من قطر إلى قطاع غزة، خلال أسبوع، وذلك من خلال ممثلي الأمم المتحدة، باتفاق قطري إسرائيلي.

وعارض الكيان الإسرائيلي تحويل الأموال مباشرة إلى "حماس" واقترحت تحويلها عبر السلطة الفلسطينية، لكن حماس وقطر رفضتا ذلك.

ووصف جنرال إسرائيلي سابق نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة بأنه "مفيد جدا" للكيان الإسرائيلي، ويحول دون استمرار التوتر بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، حسب تعبيره.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي السابق الجنرال "يعقوب بيري"، أنه يعتقد أن وقف تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة سيزيد من فرص حدوث تصعيد كبير، بدعوى أن الفشل في تحويلها سيكون وقودا لتوتر كبير بين القطاع والكيان الإسرائيلي.

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