وثائقي يكشف عن الدهاليز المظلمة لزمرةخلق الارهابية

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدي زاده في حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم عندما بدأت انتاج فيلمي الاول عن زمرة خلق الارهابية رأيت مجموعة من العناصر المغسولة ادمغتهم، قد خسروا شبابهم ومعظم عمرهم، وكانوا قد لجأوا لهذه من أجل تحقيق أمال عديدة، لكنهم أصبحوا مساجين لدی هذه الزمرة.

وأضاف ان عناصر هذه الزمرة قضوا سنين كثيرة من عمرهم دون ان يستطيعوا أن يشكلوا عائلة أو ان يعيشوا حياة طبيعية وقد انقطعت علاقاتهم بأسرهم ووالديهم وعاشوا في سجن مغلق دون أن يتمتعوا بهاتف أو تلفاز أو مذياع أو جريدة وحتی أنهم كانوا محرومون من حرية التحدث مع الاخرين.

وأكد عبدي زاده انه تطرق في فلمه الوثائقي الی هذه المآسي، حيث أنه يعرف الكثير من عناصر هذه الزمرة قضوا نحو 60 أو 70 بالمئة من حياتهم والان لايملكون سوی الحزن والالم ويرون انهم قضوا حياتهم دون هدف ودون أي اختيار خانوا الوطن وهذه المسألة تبقی عالقة في ذهنهم.

وأوضح ان الجرائم التي ارتكبتها هذه الزمرة الارهابية، كشفت عن وجه بشع يرتجف الانسان من رؤيته.

وأشار عبدي الی ظهور منظمات ارهابية في العالم كداعش في السنوات الاخيرة، موضحاً ان زمرة خلق، عبارة عن منظمة ارهابية كداعش ظهرت منذ 40 عاماً.

وبيّن ان عناصر هذه الزمرة الارهابية قتلوا نساء وأطفالاً ابرياء وقتلوا عمّال في محال تجارية ليس لهم أي صلة بالسياسة، وانهم لم يرحموا أي شريحة من المجتمع.

وأشار الی ان هذه الزمرة الارهابية اغتالت كثيراً من كبار المفكرين والعلماء في ايران وحتی أنهم اغتالوا شخصاً ما لسبب أنه كان ملتحياً ثم انهم حتی اغتالوا أشخاص كانوا من أنصارهم وأخيراً اختاروا ان يلتحقوا بعدو الشعب الايراني وهو نظام صدام البعثي ورفعوا السلاح ضد ايران وخانوا الوطن.

ونقل عبدي عن جنود ايرانيين كانوا أسراء لدی زمرة خلق، وضحوا بعد الافراج عنهم ان ما عانوه في سجن زمرة خلق، أضعاف العذاب في سجون صدام.

وأكد ان المفرج عنهم يؤكدون انهم كانوا منقطعين عن أخبار العالم ولايعلمون سوی ما تعلن لهم الزمرة الارهابية.

وأشار الی الظلم الذي تتعرض له شريحة النساء في هذه الزمرة مؤكداً ان النساء الوحيدات المستثنيات من هذا الظلم هن مريم رجوي وقليل من النساء اللاتي تعتبر من قادة الزمرة.

وأكد ان الزمرة تجبر عناصرها بالتبري من عوائلهم.

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