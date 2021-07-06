روسيا تكشف في معرض يكاترينبورغ عن عقار جديد ضد "كوفيد"

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وقال العلماء الذين اخترعوا الدواء إن "كوفيد – غلوبولين" ليس لقاحا مثل "سبوتنيك" أو آبي فاك كورونا" بل إنه يستخدم بعد إصابة المريض بعدوى فيروس كورونا.

وقال، أندريه لوماكين، مستشار شركة المناعة القومية، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الروسية، إن عقار "كوفيد – غلوبولين" يتم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين من "كوفيد – 19" بعد معالجة البلازما وتعقيم الأجسام المضادة وتركيزها.

ويتوقع أن يتعاطاه المرضى المصابون بشكلين من العدوى: خطير ومتوسط. وسيتم علاج المرضى بهذا الدواء، حسب المستشار، في ظروف المستشفى فقط عن طريق حقن بلازما الدم في جسم المريض.

وقال المستشار إن الدواء ينتج في مدينة بيرم الروسية وقد تلقى "كوفيد - غلوبولين" شهادة تسجيل مؤقتة يجب تأكيدها نهاية العام الجاري بعد انتهاء اختباراته السريرية.