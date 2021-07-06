الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تكشف في معرض يكاترينبورغ عن عقار جديد ضد "كوفيد"

روسيا تكشف في معرض يكاترينبورغ عن عقار جديد ضد
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشف معرض "إنبوبروم – 2021" الذي افتتح يوم 5 يوليو في يكاترينبورغ الروسية عن أول دواء مسجل في روسيا ضد "كوفيد- 19" تم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا.

العالم- منوعات

وقال العلماء الذين اخترعوا الدواء إن "كوفيد – غلوبولين" ليس لقاحا مثل "سبوتنيك" أو آبي فاك كورونا" بل إنه يستخدم بعد إصابة المريض بعدوى فيروس كورونا.

وقال، أندريه لوماكين، مستشار شركة المناعة القومية، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" الروسية، إن عقار "كوفيد – غلوبولين" يتم إعداده على أساس بلازما دم المتعافين من "كوفيد – 19" بعد معالجة البلازما وتعقيم الأجسام المضادة وتركيزها.

ويتوقع أن يتعاطاه المرضى المصابون بشكلين من العدوى: خطير ومتوسط. وسيتم علاج المرضى بهذا الدواء، حسب المستشار، في ظروف المستشفى فقط عن طريق حقن بلازما الدم في جسم المريض.

وقال المستشار إن الدواء ينتج في مدينة بيرم الروسية وقد تلقى "كوفيد - غلوبولين" شهادة تسجيل مؤقتة يجب تأكيدها نهاية العام الجاري بعد انتهاء اختباراته السريرية.

روابط ذات صلة

بوتين یعلق على فكرة ان تكون 'جائحة کورونا مؤامرة عالمية'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

المتحدث باسم الحكومة يؤكد حصول تقدم في المفاوضات مع السعودية

الرئيس روحاني : ميناء جابهار سيربط بالشبكة العامة السكك الحديدية في البلاد

ايران تنجح في انتاج خيوط البوليستر المضادة للبكتيريا

الجيش الايراني يقدم خدمات الاغاثة الى سكان محافظة سيستان وبلوشستان

صنعاء: تصعيد العدوان بالبيضاء يكشف زيف التصريحات الأمريكية

رئيس الارکان يبحث مع قادة الحرس الثوري الاحداث في محيط ایران