الاستخبارات العراقية تحبط استهدافا لخطوط النفط وتعتقل مهربين

العالم - العراق

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بجهود استخبارية متواصلة وعمليات أمنية مستمرة لمنع تهريب النفط الخام، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من كشف (خمسة) خروقات على أنابيب ناقلة للنفط الخام في مناطق متفرقة من البلاد تستخدمها العصابات لتهريب ونقل النفط".

وأضافت أن "المفارز تمكنت أيضاً من القبض على خمسة متهمين وضبط عجلاتهم المحملة بالمنتوج النفطي لعدم وجود أوراق رسمية بالحمولة ومخالفتهم خط السير".

وفي عملية ثالثة، أكدت الوكالة أن "المفارز تمكنت من مداهمة وكر يستخدم للتهريب وضبط بداخله خزانات كبيرة عدد 6 تحتوي على منتوج نفطي وعجلات عدد 2 ضبطت مع الحائزين"، مبينة أن "العمليات لا تزال مستمرة لحماية الثروات الوطنية من العصابات الإجرامية والخارجة عن القانون".