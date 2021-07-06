ايران تنجح في انتاج خيوط البوليستر المضادة للبكتيريا

العالم - ايران

وتكللت أبحاث هذه الشرکة بالنجاح في إنتاج خيوط نانو البوليستر المضادة للبكتيريا لاستخدامها في إنتاج المنسوجات العسكرية ومنسوجات المستشفيات والسجاد المصنوع آليًا والأقنعة والجوارب الی جانب المنسوجات الأخرى.

وتتميز الاقمشة المنتجة بهذه الخيوط بخصائص مضادة للبكتيريا ، نظرًا لاستخدام المواد النانوية ، فإن نمو البكتيريا والعفن في هذه الاقمشة ينخفض ​​بشكل كبير فهي مناسبة لاستخدام في الملابس الطبية.

وتم إنتاج خيوط البوليستر المضادة للبكتيريا داخل وخارج البلاد في السنوات الاخيرة لكن طريقة إنتاج هذا النوع من الخيوط في هذه الشركة مبتكرة وفريدة من نوعها.

واستخدمت الشركة ذرات نانو الفضة في الطبقة النهائية من الخيوط لمنع نمو البكتيريا والفطريات كما أن خيوط نانو البوليستر التي تنتجها هذه الشركة تتميز بمتانة عالية ومقاومة للغسل.

وتعد الجودة العالية إلى جانب التكلفة المنخفضة وإمكانية التسويق التجاري من بين المزايا التنافسية لهذه الخيوط مقارنة بنظائرها المحلية والأجنبية.