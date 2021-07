السيد نصر الله: فرسان مواقع التواصل خط المواجهة الأمامي

العالم - نبض السوشيال

سنركز في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) على اهم التغريدات المتعلقة بالسيد حسن نصر الله وفلسطين المحتلة التي جاءت في الوسومات اعلاه، وكذلك في مجموعة وسومات اخرى منها #كوفيد_٤٨ و "الاحتلال الاسراييلي" و #القدس_اقرب و # ارهاب_اسرائيل و #فريق_مجاهدون و #فلسطين حيث دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء امس الاثنين الى اعتماد معادلة الردع الجديدة وتثبيتها، وهي القدس مقابل كل المنطقة.

وفي كلمة له خلال مؤتمر فلسطين تنتصر شدد السيد نصرالله على ضرورة صناعة رأي عام جديد في تثبيت هذه المعادلة الجديدة لحماية المقدسات، واعتبر ان الهيمنةَ الأميركية في المنطقة من أخطر العوامل التي تهدد الشعوب، مؤكداً إنّ عمليةَ تحريرِ فلسطين لا تكون إلا عبر مواجهة الهيمنة الأميركية.

اضاف السيد نصر الله، أنّ وجود الكيانِ الإسرائيلي مرهون بالدعم الأميركي، مشيراً الى أنّ الهيمنةَ الأميركية حوّلت كل الامكانات في المنطقة لمصلحة الاحتلالِ الإسرائيلي، ولعبت دوراً كبيراً في زعزعة أمنِ المنطقة، لاسيما في العراق وافغانستان، مشدداً على حق الشعوب في إزاحة هذه الهيمنة.

وحول الاعلام المقاوم فقد تحدث الأمين العام لحزب الله لبنان عن دور الاعلام المقاوم في الوقت الراهن واصفا تأثير الإعلام المقاوم بما حققته المواجهة العسكرية والامنية والسياسية أمام أعداء الشعوب الإسلامية دفاعاً عن مبادئ الأمة.

ورأى السيد نصر الله ان “أهمية الاعلام والخطاب الاعلامي واضحة جدا ولا تحتاج الى ان نوضح ذلك للاعلاميين، كما ان أهمية تطوير وتجديد الخطاب الاعلامي ايضا من الواضحات والآن بالتحديد سواء من حيث المبدأ وهذه سُنة الحياة كي لا يكون هناك اي جمود، وايضا سواء من حيث أدوات المواجهة”.

وتابع: “كما نطور أدوات المواجهة العسكرية والامنية والسياسية يجب ان تتطور المواجهة الاعلامية لانها جزء أصيل في المعركة”، واضاف “يجب ان نطور الخطاب لمواكبة التطور في الساحات الاخرى لان الاعلام هو الذي يبين ما يجري في الميادين الاخرى السياسية والعسكرية والامنية”.

مفاد رسالة السيد حسن نصرالله التي وجهها عبر كلمته اليوم كانت حديث رواد موقع تويتر في العالم العربي والإسلامي.

مغردون علقوا على كلام السيد نصر الله الذي قال فيه "ان الخطاب الإعلامي هو الذي يظهر ما يجري في الساحات والميادين الأخرى" مؤكدين ان الانتصارات المتتالية التي حققتها جبهة المقاومة في سوريا والعراق واليمن عسكريا وفي البحرين والمنطقة بشكل عام سياسيا لم يأتي اعتباطا بل بفضل ما نقل الاعلام المقاوم عن الحقائق التي برزت في تلك الميادين، مثمنيا في الوقت ذاته قنوات الاعلام الحر في محور المقاومة لنقلها الحدث كما هو وتفسيره وتحليله وإبعاد الشبهة عن جوهره لكي يصان أمام الإعلام المضلل الذي ترفع لوائه بعض دول الخليج الفارسي والاعلام الغربي.

السيد نصرالله أكد في كلمته ان العدو والمستوطنين يصدقون اعلام المقاومة اكثر مما يصدقون قادتهم واعلامهم، مشيرا الى مصداقية الاعلام المقاوم والسبب الذي دفع الولايات المتحدة الى حجب مواقع القنوات التلفزيونية التابعة لمحور المقاومة.

بدورهم، أكد مغردون ان الإعلام المقاوم قهر الإستكبار العالمي بنقله الحقيقة من أرض الحدث وهذا ما دفع الخزانة الأميركية لحجب بعض قنوات المحور المقاوم.

المغردون اشاروا الى كلام السيد نصرالله الذي قال فيه ان إعلام المقاومة أسهم في صنع الانتصار عبر استناده إلى الوقائع والحقائق والدراسات والأبحاث، وأشار الى ان من عناصر قوة خطابنا الإعلامي أنه مستند إلى إدراك لنقاط ضعف العدو. معتبرين الطريق الذي يسير عليه الإعلام المقاوم بالصحيح والمؤثر في وصولهم الى الحقيقة التي باتت معدومة في ظل عصر التناقضات التي تعيشها الأمة.

أوضح السيد نصر الله ان “الخطاب الاعلامي الذي نريد ان نطوره يجب ان نعرف بمواجهة من؟ فهنا لا نتكلم عن الامور الداخلية او القطرية بل عن المشروع الاسرائيلي الصهيوني الاميركية والهيمنة في المنطقة وايضا الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والجولان ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر”، وأكد ان “الهيمنة الاميركي في المنطقة هي الاساس والاخطر لانها هي مشكلة بحد ذاتها وقائمة على سلب الخيرات ومنع شعوبنا من تقرير مصيرها”، وشدد على ان “هذه الهيمنة هي التي تحمي اسرائيل ولا يمكن تحرير فلسطين بمعزل عن مواجهة الهيمنة الاميركية في منطقتنا لانها هي التي حولت الجيوش الى هياكل ميتة وهذه الهيمنة هي التي تقدم كل عناصر البقاء للكيان الغاصب”.

وقال السيد نصر الله “اعلام المقاومة يتميز بنقل الخبر بصدق ويجب ان يستمر لان هذا الامر راكم مصداقية حقيقية”، وتابع “العدو والمستوطنون يصدقون اعلام المقاومة اكثر مما يصدقون قادتهم واعلامهم”، واضاف “الصدق بالوعد ما ميز المقاومة لانها منذ انطلاقتها كانت صادقة وواقعية في كل وعودها ضمن امكاناتها وظروفها، المقاومة عندما وعدت بالتحرير حققته في العام 2000 وعندما وعدت بعد ترك الاسرى في سجون خاضت الحروب لتحريرهم، والمقاومة الفلسطينية وعدت بتحرير الاسرى الذي بقوا على رأس اولوياتها والمقاومة في غزة بدأت معركتها بالدفاع عن القدس لتصنع معادلة جديدة”، واشار الى “صدق المقاومة فيما ترتبه من آمال فالمقاومة لا تعد بالاحلام فهي عندما تتحدث عن معادلات الحماية فهي تصنعها وتثبتها”، وأشار الى انه “عندما نتحدث في محور المقاومة عن تحرير فلسطين وإزالة العدو الاسرائيلي نحن لا نتحدث عن أحلام وخيالات وآمال كاذبة وعندما نقول القدس أقرب نحن هي أقرب ومعركة سيف القدس جعلت القدس أقرب من أي وقت مضى”، وأكد “نحن لا نبالغ في نقل الوقائع والاحداث وبتوصيف الانتصارات والآمال البعيدة”.

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت في الوسومات المذكورة سالفا ونبدئ حلقة نبض السوشيال لهذا اليوم بتغريدة لحساب المغردة (هاء.أم سومايا - H.UmSouMaya) التي قالت فيها:

الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يلقي كلمة في مؤتمر التجمع الوطني للإعلام بعنوان "فلسطين تخرج منتصرة".

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivers a speech in the National Media Gathering Conference entitled "Palestine Emerges Victorious."

اما حساب المغردة (يس) فقد نشرت بوسترا قالت فيه (يجب تطوير المواجهة الاعلامية كما في المواجهة العسكرية وغردت قائلة:

الحرب القادمة رقمية خالصة. # السيد_فلسطين_تجديد_الخطاب

The coming war is pure digital. #السيد_فلسطين_تجديد_الخطاب

أما حساب الناشط (عباس ديبيك - abbas k debek) فقد غرد قائلا:

الأمين المؤتمن: أيها الأخوة والأخوات فرسان مواقع التواصل الاجتماعي في المرحلة القادمة انتم خط المواجهة الأمامي. وسائل التواصل استطاعت ان تشارك في صنع الانتصارات للمقاومة #السيد_فلسطين_تجديد_الخطاب

حساب المغردة (صمت) وتحت وسم (#كوفيد_٤٨ #covid_48) نشر بوسترا معبرا عن سلوان القدس المحتلة قالت فيه:

ان الاف الفلسطينيين يتم الاستيلاء على بيوتهم ومهددين بالتهجير وهدم منازلهم (تستطيع مساعدتهم) بفضح جرائم الاحتلال وما يرتكبه بحقهم من خلال المشاركة في العاصفة الالكترونية والنشر والتغريد على هاشتاغ (#كوفيد_٤٨ #covid_48).

وايضا تحت وسم ( #كوفيد_٤٨) ووسم (# ارهاب اسرائيل #IsraelTerrorism) نشر حساب (راودا - rawda) فيديو لـ"جماعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم".

#IsraelTerrorism #كوفيد_٤٨

تحت وسم (“#كوفيد48”) قال حساب (التغريدة السورية): ان هاشتاغ “#كوفيد48” تصدر باللغتين العربية والإنكليزية، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إشارة إلى وباء الكيان الإسرائيلي الذي يحتل أراضينا منذ عام 1948، والذي يعتبر أشد فتكاً من “كوفيد19ـ كورونا”.

تحت وسومات (#فريق_مجاهدون) و (#فلسطين) و (#القدس_اقرب) غردت الناشطة (هانية الحسن - hanialhasan) قائلة:

اللهم اجعلنا من الذين يمرّ السلام في صدورهم وتستقر الطمأنينة فيها #فريق_مجاهدون #فلسطين #القدس_اقرب

وتحت وسم (#القدس_اقرب) نختم نبض السوشيوال لهذا اليوم مع تغريدة للناشطة (رسل الاسدي) قالت فيها:

سبُّوه وشتمُوه كفّروه لعنُوه وتوعدوه في المنابر والفضائيات طوال هذه السنوات. . وخرج نقيًا شامخًا طاهرًا لم تهزّهُ رياح الحقد كجدهِ عليّ بهِ #القدس_أقرب.