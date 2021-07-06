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الملك السعودي يستضيف سلطان عمان في نيوم الأحد المقبل

الملك السعودي يستضيف سلطان عمان في نيوم الأحد المقبل
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مدينة نيوم شمال غرب السعودية الأحد المقبل في زيارة رسمية للمملكة تعد الأولى له خارج بلاده منذ تقلده منصبه في كانون ثان/يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

العالم - السعودية

وقالت مصادر صحفية في الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن وفدا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء سيرافق السلطان هيثم في زيارته التي تدوم يوما واحدا، ويستقبله خلالها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان.

وبحسب المصادر أن المحادثات السعودية العمانية ستتركز على تطورات الوضع على الساحة اليمنية في إطار استمرار الحراك الدبلوماسي المكثف من قبل سلطنة عُمان لحلحلة الأزمة اليمنية وفق توافقات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014 وإجراء حوار مباشر بين التحالف وصنعاء، وكذلك دعم وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ونتائج المفاوضات النووية، إلى جانب دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات بما في ذلك سبل دعم الاقتصاد العماني.

وتسلم السلطان هيثم أمس الاثنين من السفير عبدالله بن سعود العنزي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا من قبل الملك السعودي معتمدا لدى سلطنة عمان.

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