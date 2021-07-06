كيف سينعكس استهداف القوات الامريكية في سوريا على سياسة بايدن هناك؟

العالم - ما رأيكم

باحثون سياسيون يرون أن هناك تحولا في حركة محور المقاومة، مشيرين الى أنه عند الاستهداف الامريكي للقاعدة في الحدود العراقية السورية، صدرت بيانات من كل اطراف المحور، من الايرانيين واللبنانيين والعراقيين واليمنيين، معتقدين أن هناك توجه نحو مزيد من العمل المشترك، في الوقت المناسب وبشكل متزامن.

ويعتقد المحللون أن هذا الاستهداف ان كان من العراق نحو سوريا فإنه يدل على مجموعة كبيرة من الدلالات، اولا ان هناك دعم متقابل وهناك مساهمة عراقية في تحرير سوريا ولو الامر رمزي لكنه نقطة تؤسس لسابقة في المشاركة العراقية بتحرير سوريا من الاحتلال الاميركي لان العراقيين ساهموا سابقا في تحرير سوريا من التكفيريين خلال السنوات العشرة الماضية، وهذا ايضا دور جديد للعراقيين الذين يعتبرون ان الامن القومي للعراق يبدأ من سوريا، سواء من خلال مواجهة داعش او مواجهة الحضور الاميركي.

ويؤكد هؤلاء أن الاميركي في العراق يسعى بكل قوة ليمنع فصائل المقاومة العراقية من التحرك تحت مظلة المحور ومن التحرك في سوريا ومن التحرك حتى على المستوى الإعلامي والايديولوجي والتعبوي على صعيد المحور والانخراط في مشروع تحرير فلسطين، وهو الامر الذي شددت عليه كتائب حزب الله العراقية عندما قالت انها دخلت في المعادلة الجديدة التي اعلنها سماحة السيد نصر الله منذ معركة سيف القدس.

واوضح المحللون ان استمرار العمليات بغض النظر عن المكان الجغرافي يدخل الادارة الاميركية في معضلة وهي كيف سيحمي قواته وكيف يحافظ على بقائها في العراق.

فيما اوضح خبراء عسكريون أن استهداف القاعدة الاميركية في حقل العمر ليس الأول، لكنه قد يكون في اطار الرد الذي يمكن ان يكون مباشرا للمرة الاولى على العدوان الاميركي الذي استهدف قوات الحشد الشعبي على طرفي الحدود بعد العرض العسكري الكبير في ذكرى تأسيس الحشد.

واشاروا الى ان الولايات المتحدة الاميركية اعتبرت ان منطقة تواجدها في سوريا هي منطقة السكون الذي تستطيع من خلاله التعامل مع الاهداف في الاراضي العراقية بالطرق العسكرية دون ان تتلقى العقاب، ولكن هذه المرة كان الامر مختلفا، فهناك اولا بوادر لظهور مقاومة شعبية حقيقية في المنطقة الشمالية الشرقية مدعومة من الدولة السورية او تنضوي تحت جناح الجيش السوري وايضا هناك زيادة في عمليات التنسيق بين قوات الحشد الشعبي وبين الجيش السوري وفصائل المقاومة التي تعمل على الجانب السوري من الحدود.

كما ان الولايات المتحدة حريصة دائما على أن لا تكون قواتها في الاراضي السورية موضع استهداف من اي طرف ولذلك عمدت الى تعزيز القدرات القتالية للمليشيات الكردية الانفصالية التي تعمل بإمرتها وبذات الوقت كانت تتجنب استهداف الفصائل العراقية انطلاقا من الاراضي السورية، ولكن هذه المرة تغير الاسلوب، فالولايات المتحدة الاميركية قصفت قوات الحشد الشعبي داخل الاراضي السورية والعراقية فكان الرد ايضا داخل الاراضي السورية والعراقية، والولايات المتحدة الاميركية تدرك جيدا وكذلك اطراف محور المقاومة باتوا يدركون جيدا ان اميركا لن تخلي هذه المنطقة طالما انها لا تدفع ثمن الاحتلال لا ماديا ولا بشريا ولا عسكريا، ولذلك فإن اسلوب المقاومة او اطراف محور المقاومة سيتغير لجعل الولايات المتحدة تدفع ثمن احتلالها للاراضي السورية، بحسب ما يرى خبراء عسكريون.

وذكر هؤلاء بإجراءات التنسيق الكبيرة منذ عام 2014 بين القوات السورية والقوات العراقية على الجانب الآخر في شقيها الرسمية بشكل كامل اي الجيش العراقي او شبه الرسمية اي قوات الحشد الشعبي وبالاخص كتائب حزب الله والنجباء، معربين عن اعتقادهم بأن هذا التنسيق سيزداد في الفترة القادمة، خاصة بعد القرار الذي تم اتخاذه من كامل اطراف محور المقاومة بضرورة اخراج القوات الامريكية ليس فقط من الاراضي العراقية والسورية وانما من كامل الاقليم.

وكشف الخبراء ان الصواريخ التي استهدفت القوات الاميركية هي صواريخ قصيرة المدى ما يدل على ان الاطراف التي استهدفت القاعدة كانت قريبة منها، لتكون رسالة تهديد واضحة بأن هذه الصواريخ استخدمت من منطقة قريبة اي ان المجموعات المقاومة موجودة على مقربة من القوات الامريكية وتستطيع استهدافها في كل لحظة.

فيما يرى مراقبون ان بايدن من خلال استهداف مواقع الحشد والتصريحات التي تتحدث عن عدم وجود نية للانسحاب من سوريا، فهو يعطي رسالة معناها انه ليس هناك تراخي في حماية مصالح الولايات المتحدة الاميركية في الشرق الاوسط رغم ان الولايات المتحدة تسعى الى عقد اتفاق مع ايران، ووزير الخارجية انطوني بلينكن قال نفس الكلام بأن الضربة ضرورية ضد قوات وصفها بأنها موالية لايران.

فما رأيكم؟