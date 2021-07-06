الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
١٠:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ربيعي يؤيد حدوث عمل تخريبي في مبنى للطاقة الذرية بمدينة كرج ولكن ..

ربيعي يؤيد حدوث عمل تخريبي في مبنى للطاقة الذرية بمدينة كرج ولكن ..
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي عن التخريب في أحد مباني هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الواقعة قرب كرج في 23 يونيو: "أؤكد مبدأ التخريب ، لكنه لم يؤد إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة".

العالم - ايران

واضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء وفي الرد على سؤال حول التخريب في أحد مباني هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الواقعة قرب كرج في 23 يونيو: أؤكد العمل التخريبي ، لكنه لم يؤد إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة ، تعرض سقف احد المباني لاضرار طفيفة وحاليا يتم اصلاحه.

وحول الصورة الجوية المنشورة في بعض وسائل الإعلام عن الأضرار التي لحقت بهذا الموقع قال : الصورة الملتقطة والتي تم نشرها على انها صورة جوية صورة في الواقع هي صورة للمبنى بعد إزالة السقف لإصلاحه ، والتفسيرات الواردة في الفضاء الافتراضي ليست دقيقة.

روابط ذات صلة

احباط عمل تخريبي ضد احد مباني منظمة الطاقة الذرية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تعلن تسجيل أول 3 إصابات بمتحور "دلتا بلس"

الجيش العراقي يحبط محاولة ’داعش’ تفجير أبراج للطاقة شمالي بغداد

ربيعي يؤيد حدوث عمل تخريبي في مبنى للطاقة الذرية بمدينة كرج ولكن ..

الملك السعودي يستضيف سلطان عمان في نيوم الأحد المقبل

ما رأيكم: كيف سينعكس استهداف القوات الامريكية في سوريا على سياسة بايدن هناك؟

محادثات ’أستانا’ 16.. الأجندات والحضور بشأن الازمة السورية