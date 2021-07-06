ربيعي يؤيد حدوث عمل تخريبي في مبنى للطاقة الذرية بمدينة كرج ولكن ..

العالم - ايران

واضاف ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء وفي الرد على سؤال حول التخريب في أحد مباني هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الواقعة قرب كرج في 23 يونيو: أؤكد العمل التخريبي ، لكنه لم يؤد إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة ، تعرض سقف احد المباني لاضرار طفيفة وحاليا يتم اصلاحه.

وحول الصورة الجوية المنشورة في بعض وسائل الإعلام عن الأضرار التي لحقت بهذا الموقع قال : الصورة الملتقطة والتي تم نشرها على انها صورة جوية صورة في الواقع هي صورة للمبنى بعد إزالة السقف لإصلاحه ، والتفسيرات الواردة في الفضاء الافتراضي ليست دقيقة.