لبنان: أزمة البنزين تخلق مشاكل عدة

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واحترقت سيارة من نوع جيب ، عند الكورنيش البحري في صيدا قبالة مركز اطفاء بلدية صيدا بعدما ركنها صاحبها بحسب شهود عيان، وسط الطريق ورمى مادة البنزين بداخلها.

وهرعت فرق اطفاء بلدية صيدا الى المكان، وعملت على اخماد الحريق وتبريد السيارة ومن ثم دفعها الى جانب الطريق.

وتسبب الحادث بقطع الطريق وبزحمة سير وسط معلومات تشير إلى ان صاحبها اقدم على حرقها بسبب ازمة البنزين.

وكذلك اشكالا وقع على افضلية تعبئة البنزين، امام احدى محطات المحروقات في قرية الشيخ عياش الحدودية في سهل عكار شمال لبنان ، وادى الى تضارب وإطلاق نار.

وافيد عن احتراق سيارة وقد باشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها.

وصدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي: بتاريخ 6/7/2021 قرابة الساعة 11,00، حصل إشكال فردي وتضارب على محطة مدكو - فرن الشباك في بيروت بين عناصر من أمن الدولة باللباس المدني يقومون بتعبئة المحروقات لسياراتهم الخاصة مع دورية من المديرية نفسها تقوم بمهمة روتينية على محطات المحروقات لتسهيل أمور المواطنين قبل أن يعرف العناصر المدنيون عن صفتهم. تقوم المديرية العامة لامن الدولة حاليا بإجراء تحقيق شامل بالموضوع.