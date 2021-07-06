الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
١٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تحديد أعراض صداع 'كوفيد-19'.. تعرف عليها

تحديد أعراض صداع 'كوفيد-19'.. تعرف عليها
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن البروفيسور تيموتي سبيكتر أخصائي علم الأوبئة الجينية بكلية لندن الملكية، أن ظهور الصداع، قد يشير إلى الإصابة بأنواع جديدة من الفيروس التاجي المستجد.

العالم - منوعات

ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة The Telegraph، إلى أن الصداع قد يكون على شكل نبضات أو حادا أو على شكل ضغط.

ووفقا له، يشكو ثلثا المصابين بالفيروس التاجي المستجد من الصداع، في حين يظهر الصداع لدى نصف المرضى الذين أعمارهم تفوق 40 عاما.

إن غالبية المرضى يشكون إما من صداع خفيف أو حاد يستمر 3-5 أيام، ويظهر في جانبي الرأس وقد يكون على شكل نبضات، أوحادا أو على شكل ضغط ولا تنفع الأدوية المسكنة في تخفيفه”.

ويلفت البروفيسور الانتباه، إلى أن 15 بالمئة من المرضى المصابين بـ “كوفيد-19” يشكون من الصداع فقط.

ويشير الباحثون البريطانيون، إلى أن أعراض هذا المرض متشابهة مع أعراض أمراض البرد الاعتيادية، حيث يعاني المصاب من الصداع والزكام والتهاب الحلق والعطس والسعال.

تصنيف :

روابط ذات صلة

أعراض الصداع.. هل يؤثر على الإشارات الكهربية بالمخ؟

11 اطعمة تؤثر بشكل سحري على تعزيز الدماغ

اشارة يرسلها الجسم تحذرك من نقص فيتامين B12

7 مخاطر لاستخدام زجاجات المياه البلاستيكية المتكرر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واتساب تحذر: لا تقوموا بتنزيل هذه التطبيقات على هواتفكم

فوائد الأفوكادو للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن

بُني في 'سقف العالم'.. أول قطار طلقة بالتبت يدخل الخدمة

بالفيديو.. إثيوبيا تثير غضب مصر وتستأنف ملء خزان سد النهضة

موسكو تعلن استعداداها لدعم طاجيكستان في توتر حدودها مع افغانستان

لوكاشينكو يعتبر العقوبات الغربية على بيلاروس "إبتزازا دوليا"