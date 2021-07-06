إثيوبيا تثير غضب مصر وتستأنف ملء خزان سد النهضة

العالم - خاص بالعالم

وزارة الري المصرية أكد رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي، الذي اعتبره الوزير عبد العاطي خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية.

الخارجية المصرية، وفي رسالة الى مجلس الامن الدولي، اعتبرت ان الخطوة الاثيوبية تطور خطير يكشف سوء نية لدى أديس أبابا، واصرارها على اتخاذ اجراءات احادية، دون مراعاة مصالح دولتا المصب، وأنها ستزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وتخلق وضعا يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

اثيوبيا استبقت بخطوتها جلسة مجلس الامن الدولي، والتي من المقرر عقدها الخميس بطلب من تونس، باسم مصر والسودان، غير ان لا تعويل جديد على الجلسة ومخرجاتها، لا سيما بعد التصريحات الفرنسية بأن قدرات الهيئة على إيجاد حل محدودة، باعتبار أن القضية في عهدة الاتحاد الإفريقي.

في الخيارات، يبدو أن كل من مصر والسودان تقودان حملة دبلوماسية للتوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل السد، رغم أن المحادثات جميعها تقريبا وصلت إلى طريق مسدود.

حملة قد تبدأ عجلتها بالسير مع وصول وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى نيويورك، والتي ستجري لقاءات ثنائية عدة مع نظرائها والمندوبين الدائمين في المجلس، لحثهم على اتخاذ خطوات لتحريك الجهود الإفريقية للتوصل لاتفاق قانوني.

جهود الدبلوماسية لدولتي المصب، يبدو أنها لم تجد صدى لها في دولة المنبع، مع تلويحها رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة السد، بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

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