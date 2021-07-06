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بُني في 'سقف العالم'.. أول قطار طلقة بالتبت يدخل الخدمة

بُني في 'سقف العالم'.. أول قطار طلقة بالتبت يدخل الخدمة
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

لأول مرة، يمكن للمسافرين في التبت الاستمتاع بالمناظر الجبلية للمنطقة بوسيلة نقل تتمتع بسرعة عالية.

العالم - منوعات

ودخل خط سكة حديد يبلغ طوله 435 كيلومترًا يربط عاصمة التبت، لاسا، بمدينة نينغتشي، بالخدمة في 25 يونيو/حزيران، ما أتاح لجميع مناطق المقاطعات التي يبلغ عددها 31 منطقة في البر الرئيسي للصين إمكانية السفر بالقطار الفائق السرعة.

ولم يكن بناء خط سكة حديد فائق السرعة في التبت، التي يُطلق عليها اسم “سقف العالم”، أمراً سهلاً. ويقع حوالي 90% من المسار، الذي استغرقت عملية بنائه 6 أعوام، على ارتفاع يزيد عن 3 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر.

ويتضمن خط “لاسا-نينغتشي” 47 نفقاً، و121 جسراً، ويمثل ذلك حوالي 75% من المسار بأكمله.

ويشمل ذلك جسر “Zangmu ” للسكك الحديدية، والذي يبلغ طوله 525 مترًا، وهو أكبر وأعلى جسر مقوس من نوعه في العالم.

وتم إنفاق 5.6 مليار دولار لبناء هذا الخط، والذي تخدمه سلسلة “Fuxing” للقطارات الكهربائية عالية السرعة، والتي طُورت وشُغلت من قبل “China State Railway Group” المملوكة للدولة.

وبسبب سفرها على ارتفاعات عالية، جُهزت قطارات “Fuxing” بأنظمة تلقائية لتزويدها بالأكسجين، وهي تحافظ على مستويات الأكسجين عند 23.6%، أي أعلى قليلاً من المتوسط الموجود في الأجواء العادية، والذي يبلغ 21%.

وجُهزت نوافذ القطارات بطبقة خاصة من الزجاج المُصمم لتحمل مستويات الأشعة فوق البنفسجية العالية في المنطقة.

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